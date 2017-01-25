"Уважаемые выпускники! В связи с ограничением на проведение мероприятий на территории г. Волжска (из постановления администрации городского округа "Город Волжск" п.3 "Запретить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях городского округа "Город Волжск") вечер встречи выпускников 4 февраля 2017 г. отменяется. Приносим свои извинения".

На сайте школы №5 города Волжскаоб отмене вечера встречи -2017 следующего содержания:

Напомним, что вечера встреч традиционно ежегодно проводятся в школах города в первую субботу февраля.

вводится с 01 февраля 2016 года ограничительные мероприятия на территории городского округа «Город Волжск» в период эпидемии и пандемии гриппа; ограничивается проведение массовых культурных и спортивных мероприятий для детей в закрытых учреждениях; запрещается проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск» ; вводится на территории городского округа «Город Волжск» режим ношения масок в медицинских, детских образовательных организациях, учреждениях сферы обслуживания и др., а также карантинные мероприятия в медицинских организациях городского округа «Город Волжск».

Там же дается ссылка на постановление Администрации ГО "Город Волжска" №71 от 01.02.2017 года, которым по причине осложнившейся эпидемиологической ситуацией в городском округе «Город Волжск» и заболеваемостью гриппом и ОРВИ выше порогового уровня на 60,3%, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 512-ФЗ: