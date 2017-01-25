На сайте школы №5 города Волжска появилось обращение об отмене вечера встречи -2017 следующего содержания: "Уважаемые выпускники! В связи с ограничением на проведение мероприятий на территории г. Волжска (из постановления администрации городского округа "Город Волжск" п.3 "Запретить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях городского округа "Город Волжск") вечер встречи выпускников 4 февраля 2017 г. отменяется. Приносим свои извинения".
Напомним, что вечера встреч традиционно ежегодно проводятся в школах города в первую субботу февраля.
Там же дается ссылка на постановление Администрации ГО "Город Волжска" №71 от 01.02.2017 года, которым по причине осложнившейся эпидемиологической ситуацией в городском округе «Город Волжск» и заболеваемостью гриппом и ОРВИ выше порогового уровня на 60,3%, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 512-ФЗ:
вводится с 01 февраля 2016 года ограничительные мероприятия на территории городского округа «Город Волжск» в период эпидемии и пандемии гриппа;
ограничивается проведение массовых культурных и спортивных мероприятий для детей в закрытых учреждениях;
запрещается проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск»;
вводится на территории городского округа «Город Волжск» режим ношения масок в медицинских, детских образовательных организациях, учреждениях сферы обслуживания и др., а также карантинные мероприятия в медицинских организациях городского округа «Город Волжск».
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАС 1 февраля изменится размер платы за питание в школах г.Волжска (Марий Эл)Средства, вносимые родителями (законными представителями) обучающихся и работниками муниципальных общеобразовательных учреждений за горячее питание расходуется: 80 % - оплата договоров по поставке продуктов питания; 20% - оплата за санитарно – профилактические мероприятия по пищеблоку, оплата комиссионного вознаграждения по выставленным платежам банка, а также на хозяйственные нужды.28/01/2017