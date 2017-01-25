Шампанское считается самым знаменитым среди игристых вин. Родина напитка – известная своими прекрасными виноградниками провинция Шампань во Франции. Сегодня ни одно торжество и ни один праздник не обходятся без шампанского на столе. Однако этот напиток не так уж прост.
Часто у людей отношение к этому напитку не серьезное, как к напитку слабоалкогольному и якобы наносящему меньший вред организму, чем крепкий алкоголь. Для некоторых же шампанское вообще – «газировка», утоляющая жажду и не являющаяся алкоголем. Но это совсем не так!
Пузырьки в игристом вине
Именно в том, что напиток этот газированный и кроется подвох. Благодаря углекислому газу в составе шампанского при его употреблении стремительно повышается всасываемость алкоголя в кровь. Что, в свою очередь, в сочетании с большим количеством сахара, ведет не только к незаметному, но и к быстрому опьянению.
Пожалуй, самым опасным может оказаться употребление шампанского натощак. Так как в этом случае пищеварительный тракт подвергается раздражению и происходит повышение кислотности желудочного сока.
Не менее важно отметить и отрицательное воздействие шампанского на здоровье печени. Не зря же люди, злоупотребляющие алкоголем, страдают именно от нарушений работы этого органа.
Следует знать, что в результате воздействия, входящего в состав шампанского, этанола, разрушаются эритроциты – особые клетки крови. Именно эти кровяные клетки несут кислород ко всем органам и системам в организме. Если же эритроциты будут разрушены, то организму будет грозить кислородное голодание, в свою очередь разрушающее другие клетки в организме, в том числе и клетки мозга.
Совсем не женский напиток
Часто шампанское считают женским напитком, при этом сами женщины не отдают себе отчет в том, насколько это может быть вредным для их здоровья.
Во-первых, об этом стоит задуматься молодым женщинам и девушкам, которые планируют иметь детей. Ведь любые алкогольные напитки, и шампанское в том числе, способны отрицательно сказаться на репродуктивной системе женщины.
Во-вторых, ошибочно считать шампанское низкокалорийным напитком. Конечно, в сухом шампанском калорий будет меньше, чем в сладком, но злоупотребление им в результате все равно спровоцирует набор лишних килограммов.
Злоупотребление шампанским не безвредно
Раздражая пищеварительный тракт, шампанское также повышает и кислотность, а значит оно противопоказано людям, страдающим от нарушения работы желудочно-кишечного тракта. По этому же опасно употреблять шампанское и на голодный желудок.
Важно знать и то, что в возрасте до 18 лет, организм человека характеризуется повышенной чувствительностью к этанолу. Поэтому для детей употребление алкогольных напитков особенно опасно. Игристое вино – не просто сладкий напиток, а алкоголь.