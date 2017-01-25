Пузырьки в игристом вине



Шампанское считается самым знаменитым среди игристых вин. Родина напитка – известная своими прекрасными виноградниками провинция Шампань во Франции. Сегодня ни одно торжество и ни один праздник не обходятся без шампанского на столе. Однако этот напиток не так уж прост.Часто у людей отношение к этому напитку не серьезное, как к напитку слабоалкогольному и якобы наносящему меньший вред организму, чем крепкий алкоголь. Для некоторых же шампанское вообще – «газировка», утоляющая жажду и не являющаяся алкоголем. Но это совсем не так!Именно в том, что напиток этот газированный и кроется подвох. Благодаря углекислому газу в составе шампанского при его употреблении стремительно повышается всасываемость алкоголя в кровь. Что, в свою очередь, в сочетании с большим количеством сахара, ведет не только к незаметному, но и к быстрому опьянению.Пожалуй, самым опасным может оказаться употребление шампанского натощак. Так как в этом случае пищеварительный тракт подвергается раздражению и происходит повышение кислотности желудочного сока.

Не менее важно отметить и отрицательное воздействие шампанского на здоровье печени. Не зря же люди, злоупотребляющие алкоголем, страдают именно от нарушений работы этого органа.

Совсем не женский напиток



Если же беременная женщина станет употреблять шампанским, то в разы увеличится риск замедления и нарушения развития ее будущего ребенка. То же относится и к кормящим мамам.



Злоупотребление шампанским не безвредно



Неумеренное употребление шампанского негативно сказывается на состоянии нервной системы, более того, оно способно повышать болевой порог чувствительности человека.



Следует знать, что в результате воздействия, входящего в состав шампанского, этанола, разрушаются эритроциты – особые клетки крови. Именно эти кровяные клетки несут кислород ко всем органам и системам в организме. Если же эритроциты будут разрушены, то организму будет грозить кислородное голодание, в свою очередь разрушающее другие клетки в организме, в том числе и клетки мозга.Часто шампанское считают женским напитком, при этом сами женщины не отдают себе отчет в том, насколько это может быть вредным для их здоровья.Во-первых, об этом стоит задуматься молодым женщинам и девушкам, которые планируют иметь детей. Ведь любые алкогольные напитки, и шампанское в том числе, способны отрицательно сказаться на репродуктивной системе женщины.Во-вторых, ошибочно считать шампанское низкокалорийным напитком. Конечно, в сухом шампанском калорий будет меньше, чем в сладком, но злоупотребление им в результате все равно спровоцирует набор лишних килограммов.Раздражая пищеварительный тракт, шампанское также повышает и кислотность, а значит оно противопоказано людям, страдающим от нарушения работы желудочно-кишечного тракта. По этому же опасно употреблять шампанское и на голодный желудок.Важно знать и то, что в возрасте до 18 лет, организм человека характеризуется повышенной чувствительностью к этанолу. Поэтому для детей употребление алкогольных напитков особенно опасно. Игристое вино – не просто сладкий напиток, а алкоголь.