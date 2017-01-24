В январе 2017 года на территории Республики Марий Эл с участием автобусов зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмированы 12 человек.

На территории Республики Марий Эл стартовало специальное профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», которое продлится до 10 февраля.В 2016 году в регионе с участием автобусов и микроавтобусов произошло 77 ДТП, в которых 10 человек погибли и более 150 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество таких ДТП произошли в г. Йошкар-Оле и Медведевском районе.Поэтому основные цели проводимых мероприятий – это профилактика аварийности в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в области перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, должностными и юридическими лицами, контроль за транспортной дисциплиной, пресечение нарушения правил организованной перевозки детей автобусами.Проводить мероприятия будут специальные рейдовые группы из числа инспекторов ДПС, госинспекторов технического надзора, сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также представители Межрегионального управления государственного и автодорожного надзора по Кировской области и Республике Марий Эл, Федеральной налоговой службы и Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл.Особое внимание будет также уделено выявление пассажирских транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения.Сотрудники ГИБДД проведут встречи с представителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров автобусами, которым будут разъяснять необходимость организации с их стороны контроля за соблюдением транспортной дисциплины водителями автобусов, в том числе путем установки видеорегистраторов в «маршрутках».

Госавтоинспекция Марий Эл напоминает водителям автобусов и пассажирских микроавтобусов о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при перевозке пассажиров. Не допустимо осуществлять прием денег и выдачу билетов во время движения автобуса, посадку и высадку пассажиров вне остановки автобуса, начинать движение с незакрытыми дверями.

Общественный контроль за деятельностью перевозчиков может осуществить любой йошкаролинец. Фото- или видеонарушения, допускаемые водителями маршруток и автобусов в марийской столице, можно выкладывать в группе «АвтоХам в Йошкар-Оле» (vk.com/avtoham12) в социальной сети «В контакте».В этой группе размещаются фото- или видеоматериалы нарушений ПДД: парковка на тротуарах и местах для инвалидов, газонах, детских площадках, нарушение правил проезда перекрестков, обгона и многое другое.Важно указать адрес, дату и время происшествия. Сообщество «АвтоХам в Йошкар-Оле» осуществляет взаимодействие с УГИБДД МВД по Республике Марий Эл. По выявленным нарушениям виновные привлекаются к ответственности.