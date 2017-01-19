02/02/2017

В Марий Эл к мобильной связи «Ростелекома» подключились более 1100 абонентов

«Суперсимка S» .





Напомним, услуги мобильной связи компания начала предоставлять с ноября 2016 года.



Для подключения абонентам доступны оптимальные тарифные планы в линейке «Суперсимка», включающие пакет минут, SMS и мобильный интернет-трафик. Выбор широк: от 100 до 1000 минут разговоров за фиксированную абонентскую плату, с объемом интернет-трафика от 500 МБ до 7 ГБ. На тарифных планах «СУПЕРСИМКА M» , «СУПЕРСИМКА L» , «СУПЕРСИМКА XL» и «СУПЕРСИМКА XXL» исходящие вызовы на номера «Ростелекома» стационарных и мобильных телефонов бесплатны по всей России.



На данный момент для жителей Республики Марий Эл доступен выгодный тариф «СУПЕРСИМКА XXL» с абонентской платой 290 рублей. В стоимость включены безлимитный интернет, 200 минут звонков и 200 SMS на все телефоны республики и на телефоны «Ростелекома» во всех регионах присутствия компании.

В Марий Эл к новому сервису «Ростелекома» – мобильной связи – подключились более 1100 абонентов. Больше всего подключений зафиксировано в Йошкар-Оле, Волжске, Козьмодемьянске и в поселке Морки. Чаще всего абоненты мобильной связи выбирают тарифный планНапомним, услуги мобильной связи компания начала предоставлять с ноября 2016 года.Для подключения абонентам доступны оптимальные тарифные планы в линейке «Суперсимка», включающие пакет минут, SMS и мобильный интернет-трафик. Выбор широк: от 100 до 1000 минут разговоров за фиксированную абонентскую плату, с объемом интернет-трафика от 500 МБ до 7 ГБ. На тарифных планахисходящие вызовы на номера «Ростелекома» стационарных и мобильных телефонов бесплатны по всей России.На данный момент для жителей Республики Марий Эл доступен выгодный тарифс абонентской платой 290 рублей. В стоимость включены безлимитный интернет, 200 минут звонков и 200 SMS на все телефоны республики и на телефоны «Ростелекома» во всех регионах присутствия компании. На данный момент для жителей Республики Марий Эл доступен выгодный тариф «СУПЕРСИМКА XXL» с абонентской платой 290 рублей.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ».



Получить дополнительную информацию или оформить заявку на подключение мобильной связи можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте https://maryel.rt.ru/mobile или позвонив по бесплатному телефону 8 800 1000 800 . При подключении услуг SIM-карту доставит инсталлятор. Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ».Получить дополнительную информацию или оформить заявку на подключение мобильной связи можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайтеили позвонив по бесплатному телефону. При подключении услуг SIM-карту доставит инсталлятор.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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