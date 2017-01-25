02/02/2017

Количество обращений в Минсоцразвития Марий Эл снизилось на 7,4 %





Из общего количества обращений, поступивших в Министерство, по 4 192 обращениям заявителям даны соответствующие разъяснения, 372 обращения – удовлетворены. По состоянию на 1 января 2017 г. в стадии рассмотрения находится 31 обращение, поступившее в Министерство в декабре 2016 г.



Анализ поступивших обращений показывает, что граждане обращаются по вопросам, связанным с разъяснением действующего законодательства в области социального обслуживания населения и предоставления социальных услуг, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальным обслуживанием в подведомственных Министерству организациях, улучшением жилищных условий отдельных категорий граждан, а также оказанием материальной помощи.

В 2016 г. на личный прием к министру социального развития Республики Марий Эл Н.В.Климиной в Приемную Правительства Республики Марий Эл и в общественную приемную Министерства обратились 20 граждан.

В 2016 г. в Министерство поступило 4 595 обращений от граждан, в том числе 621 - письменное, 3 974 - устных. В 2016 г. наблюдается тенденция к снижению количества обращений граждан. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество обращений в Министерство снизилось на 7,4 %.Из общего количества обращений, поступивших в Министерство, по 4 192 обращениям заявителям даны соответствующие разъяснения, 372 обращения – удовлетворены. По состоянию на 1 января 2017 г. в стадии рассмотрения находится 31 обращение, поступившее в Министерство в декабре 2016 г.Анализ поступивших обращений показывает, что граждане обращаются по вопросам, связанным с разъяснением действующего законодательства в области социального обслуживания населения и предоставления социальных услуг, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальным обслуживанием в подведомственных Министерству организациях, улучшением жилищных условий отдельных категорий граждан, а также оказанием материальной помощи.В 2016 г. на личный прием к министру социального развития Республики Марий Эл Н.В.Климиной в Приемную Правительства Республики Марий Эл и в общественную приемную Министерства обратились 20 граждан. Среди основных вопросов: предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан, соблюдение законодательства в области социального обслуживания населения, направление в стационарные учреждения системы социальной защиты, улучшение жилищных условий.

В 2016 г. Министерством проводилась работа, направленная на устранение причин, способствующих повышению активности обращений. Так, по каждому вопросу, поставленному в обращении, даются подробные, компетентные разъяснения, соблюдаются сроки рассмотрения обращений, кроме того, на официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации размещаются разъяснения законодательства по вопросам, наиболее часто встречающимся в обращениях граждан. В 2016 г. Министерством проводилась работа, направленная на устранение причин, способствующих повышению активности обращений. Так, по каждому вопросу, поставленному в обращении, даются подробные, компетентные разъяснения, соблюдаются сроки рассмотрения обращений, кроме того, на официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации размещаются разъяснения законодательства по вопросам, наиболее часто встречающимся в обращениях граждан.

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