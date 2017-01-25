02/02/2017

Итоговое сочинение в дополнительный срок написали более 45 человек в Республике Марий Эл





Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет».



Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации в 2017 году. Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов, в этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.

Повторный этап написания итогового сочинения (изложения) для обучающихся, получивших «незачет», или, не имевших возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре 2016 года прошёл в рабочем режиме, без технологических и организационных сбоев.Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет».Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации в 2017 году. Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов, в этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах. Большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение в основной срок 7 декабря 2016 года. В этот день сочинение писали 3 042 участника, порядка 99 % выпускников получили за итоговое сочинение (изложение) «зачет».

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.



Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016 - 2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».



Самыми популярными темами сочинений стали:



- Когда возникает конфликт между чувствами и разумом. (37,15 %);



- Какой поступок можно назвать беспечным? (26,30 %);



- Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах (15,94 %).



Итоговое сочинение (изложение) началось в 10.00 по местному времени. Информация о темах итогового сочинения была опубликована на «Портале ЕГЭ» ege.edu.ru за 15 минут до его проведения в соответствии с часовыми поясами.



Участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 1 февраля, будут ознакомлены со своими результатами до 15 февраля 2017 года.



Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения - 3 мая 2017 года.​ Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016 - 2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».- Когда возникает конфликт между чувствами и разумом. (37,15 %);- Какой поступок можно назвать беспечным? (26,30 %);- Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах (15,94 %).Итоговое сочинение (изложение) началось в 10.00 по местному времени. Информация о темах итогового сочинения была опубликована на «Портале ЕГЭ» ege.edu.ru за 15 минут до его проведения в соответствии с часовыми поясами.Участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 1 февраля, будут ознакомлены со своими результатами до 15 февраля 2017 года.Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения - 3 мая 2017 года.​

Министерство образования и науки Республики Марий Эл Нравится

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