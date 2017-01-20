02/02/2017

Республика Марий Эл получит около 10 млн руб на компенсацию оплаты взноса на капремонт





Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.



Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 2,38 млрд рублей распределены между бюджетами 85 субъектов Федерации.



Республике Марий Эл будет выделено 10085,40 тыс. рублей.

Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 2,38 млрд рублей распределены между бюджетами 85 субъектов Федерации. Для сравнения: Республике Татарстан - 39135,32 тыс. руб; Республике Чувашия - 8336,37 тыс. руб.; Нижегородская область - 47693,27 тыс. руб.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 января 2017 года. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 января 2017 года.

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