Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.
Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 2,38 млрд рублей распределены между бюджетами 85 субъектов Федерации.
Для сравнения: Республике Татарстан - 39135,32 тыс. руб; Республике Чувашия - 8336,37 тыс. руб.; Нижегородская область - 47693,27 тыс. руб.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 января 2017 года.