В трехэтажном бизнес-инкубаторе расположено 23 офисных помещения на 70 рабочих мест, каждое их которых оснащено компьютером с доступом в сеть «Интернет», принтером и телефоном В трехэтажном бизнес-инкубаторе расположено 23 офисных помещения на 70 рабочих мест, каждое их которых оснащено компьютером с доступом в сеть «Интернет», принтером и телефоном

Сегодня в пос.Медведево начал работу новый бизнес-инкубатор. Он призван помочь субъектам малого и среднего бизнеса реализовывать инновационные проекты на территории региона.Для Республики Марий Эл это уже третий по счету построенный бизнес-инкубатор. В открытии учреждения принял участие Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов.Глава региона осмотрел здание, оценил офисы, которые будут сдаваться в аренду на конкурсной основе, побывал в презентационном кабинете, полностью оснащенном всей необходимой техникой. Также здесь имеются переговорная комната и зал для проведения лекций, семинаров, тренингов и других обучающих занятий. Увиденным Глава региона остался доволен.На строительство объекта были привлечены средства из федерального и республиканского бюджетов. Часть денег на создание бизнес-инкубатора изыскали районные власти. Все помещения в нем будут предоставляться в аренду на льготных условиях: 50 % от рыночной стоимости аренды – в первый год и 75 % – во второй год.

«Необходимо, чтобы во всех муниципальных образованиях республики были открыты подобного уровня бизнес-инкубаторы. Желающим заняться предпринимательской деятельностью нужно помогать и предоставлять для этого условия, - поставил задачу Глава Марий Эл. – К сожалению, предпринимательская среда в республике слабая, и в сегодняшних условиях открытие бизнес-инкубатора знаковое событие. Он поможет начинающим предпринимателям получить квалифицированную помощь, отсюда для них начнется старт и большая дорога в бизнес», - сказал Глава республики.

В трехэтажном бизнес-инкубаторе расположено 23 офисных помещения на 70 рабочих мест, каждое их которых оснащено компьютером с доступом в сеть «Интернет», принтером и телефоном. На момент открытия в объекте уже разместились 7 арендаторов по таким видам деятельности, как предоставление услуг по составлению и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности, услуг в области образования и юридической помощи. Также в инкубаторе будет работать многофункциональный центр.

«Здесь будут оказываться услуги, которые мы предоставляем во всех наших МФЦ, но основной акцент будет делаться на услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас, например, в этом центре гражданин, который захотел начать свой бизнес, может подать документы на регистрацию юридического лица или получение статуса индивидуального предпринимателя. Можно будет подать документы на регистрацию объектов недвижимости, подать отчеты в Фонд социального страхования, Пенсионный Фонд или получить услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», - рассказала Главе Марий Эл руководитель Дирекции многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл Ирина Ефимюк.

В бизнес-инкубаторе начинающим предпринимателям расскажут об открытии своего дела, ведении отчетности и системе налогообложения. Здесь же бухгалтеры, юристы и компьютерные специалисты проконсультируют по всем другим возникающим вопросам. Коворкинг бизнесмены смогут использовать для деловых встреч и в качестве рабочего места.Часть занятий по обучению будут проводить сами предприниматели, обучая друг друга по принципу «равный-равному». Кроме того, для арендаторов бизнес-инкубатора будут организовываться лекции, встречи и мастер-классы с успешными бизнес-тренерами города и республики. В целом, период «инкубации» для начинающих бизнесменов составит три года. Главный упор будет сделан на практических занятиях, которые должны помочь каждому успешно развить бизнес-проект собственного дела.

«Уже есть определенные договоренности с местными бизнес-тренерами и коучерами, которые готовы у нас вести тренинги и семинары, поделиться опытом, дать молодым предпринимателям те необходимые знания для бизнеса, которых у них еще нет. И за три года, которые начинающие предприниматели у нас арендуют офис, мы им помогаем встать на ноги, окрепнуть, чтоб через три года они могли самостоятельно вести свой бизнес», - поделился директор бизнес-инкубатора «Медведевский» Артем Гречишников.

В рамках открытия бизнес-инкубатора Глава республики пообщался с предпринимателями. Главная тема разговора – меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, на которую может рассчитывать районный бизнес. Кроме того, Леонид Маркелов ответил на вопросы о бюджете, энерготарифах, доступности кредитных ресурсов и многом другом. Говоря об экономике, Глава региона отметил, что зачастую кризис становится временем новых возможностей и шансом для развития экспортоориентированных отраслей. Несколько вопросов от предпринимателей касались земельного законодательства.

«Встреча с представителями бизнеса всегда очень важна, потому что непосредственно от них можно узнать, что беспокоит сегодня всех, кто занят в этой сфере. И мне отрадно было услышать, что сейчас сказали предприниматели, главное, что от муниципальной власти и от правительства у них проблем нет», - резюмировал итог встречи Глава региона Леонид Маркелов.

В завершение встречи Глава республики поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие региона.