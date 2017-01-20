В Йошкар-Оле состоялась встреча руководителей Министерства здравоохранения республики, главных врачей медицинских организаций Марий Эл со студентами выпускного курса медицинских вузов Казани и Кирова, обучающихся по целевому набору.В республику в 2017 году должны вернуться 90 молодых специалистов-целевиков. Этот выпуск лечебных и педиатрических отделений отличается от прежних тем, что молодые люди не будут проходить годичную интернатуру. Они получили аккредитацию и сразу могут работать самостоятельно. 63 из них отправятся учиться в ординатуре, чтобы стать врачами узких специальностей.Министр здравоохранения республики В.В. Шишкин рассказал выпускникам медицинских вузов о том, что осенью прошлого года в Минздраве была создана рабочая группа, призванная подготовить методические материалы по наставничеству.

- Мы прекрасно понимаем, - сказал Владимир Викторович, - что сразу после вуза приступать к самостоятельной работе сложно. В нашей республике всегда было развито наставничество. Мы дважды проводили конкурс для наставников-врачей и наставников из числа среднего медперсонала на грант Главы Марий Эл. Конкурс показал, что традиции наставничества живы, и эта практика продолжится. У каждого пришедшего на работу в поликлиники и больницы молодого специалиста будет на первых порах минимум два наставника – один из числа врачей, работающих непосредственно с новичком, и заместитель главного врача, который призван помочь начинающему доктору работать с документацией.

В.В. Шишкин напомнил молодежи также о том, что средняя зарплата врачей в Марий Эл сегодня больше 32 тысяч рублей, и она еще будет повышаться в соответствии с Указами Президента РФ В.В. Путина. Кроме того, в республике строится жилье по программе долевого участия, а тем, кто владеет дефицитной для республики специальностью, можно рассчитывать на получение служебного жилья не только в Йошкар-Оле, но и в районах республики.