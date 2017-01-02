В Марий Эл стартует ежегодная акция по сбору средств для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Акция проходит уже в восьмой раз.
На 1 января 2017 г. в республике проживали 414 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 2 087 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 28 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 46 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 32 военнослужащих не в действующей армии во время Великой Отечественной войны и 7 110 тружеников тыла.
В прошлом году по результатам акции в Марий Эл была оказана помощь 144 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны на сумму более 1,4 млн. руб. На 1 января 2017 г. среди ветеранов Великой Отечественной войны и вдов, нуждающихся в проведении текущего ремонта жилых помещений, числятся 218 чел.
Уважаемые жители Республики Марий Эл, предлагаем Вам принять участие в данной акции! Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на проведение ремонта жилых помещений, улучшение жилищных и бытовых условий ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны.
Денежные средства можно перечислить на счет Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» (адрес: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 6, т. 64-23-98).
Банковские реквизиты для перечислений:
УФК по Республике Марий Эл (ГБУ РМЭ «РЦСПМН «Надежда»
л/с 20086X95310) буква Х в лицевом счете – английская
ИНН 1200000666, КПП 121501001
ОКТМО 88701000
Отделение – НБ Республика Марий Эл
БИК 048860001
Расчетный счет 40601810800001000001
Назначение платежа: КБК (00000000000000000180) благотворительное пожертвование на оказание помощи ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и проведение мероприятий, посвященных празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.