31/01/2017

В Марий Эл собирают средства для помощи ветеранам Великой Отечественной войны





На 1 января 2017 г. в республике проживали 414 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 2 087 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 28 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 46 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 32 военнослужащих не в действующей армии во время Великой Отечественной войны и 7 110 тружеников тыла.

В Марий Эл стартует ежегодная акция по сбору средств для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Акция проходит уже в восьмой раз.На 1 января 2017 г. в республике проживали 414 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 2 087 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 28 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 46 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 32 военнослужащих не в действующей армии во время Великой Отечественной войны и 7 110 тружеников тыла. В прошлом году по результатам акции в Марий Эл была оказана помощь 144 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны на сумму более 1,4 млн. руб. На 1 января 2017 г. среди ветеранов Великой Отечественной войны и вдов, нуждающихся в проведении текущего ремонта жилых помещений, числятся 218 чел.

Уважаемые жители Республики Марий Эл, предлагаем Вам принять участие в данной акции! Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на проведение ремонта жилых помещений, улучшение жилищных и бытовых условий ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны.



Денежные средства можно перечислить на счет Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» (адрес: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 6, т. 64-23-98).



Банковские реквизиты для перечислений:



УФК по Республике Марий Эл (ГБУ РМЭ «РЦСПМН «Надежда»

л/с 20086X95310) буква Х в лицевом счете – английская



ИНН 1200000666, КПП 121501001



ОКТМО 88701000



Отделение – НБ Республика Марий Эл



БИК 048860001



Расчетный счет 40601810800001000001



Назначение платежа: КБК (00000000000000000180) благотворительное пожертвование на оказание помощи ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и проведение мероприятий, посвященных празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые жители Республики Марий Эл, предлагаем Вам принять участие в данной акции! Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на проведение ремонта жилых помещений, улучшение жилищных и бытовых условий ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны.Денежные средства можно перечислить на счет Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» (адрес: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 6, т. 64-23-98).Банковские реквизиты для перечислений:УФК по Республике Марий Эл (ГБУ РМЭ «РЦСПМН «Надежда»л/с 20086X95310) буква Х в лицевом счете – английскаяИНН 1200000666, КПП 121501001ОКТМО 88701000Отделение – НБ Республика Марий ЭлБИК 048860001Расчетный счет 40601810800001000001Назначение платежа: КБК (00000000000000000180) благотворительное пожертвование на оказание помощи ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и проведение мероприятий, посвященных празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство социального развития Республики Марий Эл Нравится

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