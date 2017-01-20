27 января в стенах Поволжского государственного технологического университета прошел региональный этап турнира среди студентов по «управленческим поединкам». Мероприятие проходило в рамках регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО, которая проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.В деловой имитационной игре участвовали 8 студентов всех трех вузов Марий Эл - Марийского государственного университета, Поволжского государственного технологического университета и Межрегионального открытого социального института.В начале игры среди участников была проведена жеребьевка, на которой их разделили по парам. После этого каждой паре были предложены некие конфликтные ситуации, которые часто встречаются в повседневной жизни между начальником и подчиненным. Задача каждого участника добиться реализации своих интересов при сохранении доброжелательных отношений с оппонентом. Поединок между двумя участниками длился всего 2 минуты, при этом состоял из двух раундов – участники менялись ролями спустя минуту.Жюри, в состав которого вошли директор Малой академии государственного управления Светлана Кренева, представитель Министерства образования и науки республики, а также представители ПГТУ, без колебаний определили победителей. Ими стали студент ПГТУ Матвей Галяутдинов, студентка МарГУ Наталья Ямбаева, а также учащийся МОСИ Владимир Самохвалов. Им были вручены дипломы за подписью главного федерального инспектора по Республике Марий Эл Павла Логинова. Ребята войдут в состав региональной команды для участия в окружном этапе Олимпиады, который состоится с 17 по 18 марта 2017 года в Республике Мордовия.Об участии в игре рассказала учащаяся 1 курса магистратуры в МарГУ Наталья Ямбаева:

Я впервые участвовала в «управленческих поединка». Впечатлений – море! Сначала было немного волнительно, ведь я решилась участвовать всего за несколько дней до соревнований и как следует подготовиться просто не было времени. В процессе самой игры было тоже не легко, ведь у меня были достойные соперники. Но я уверена в себе и своих силах, поэтому думаю, что у нас достаточно высокие шансы на победу в окружных соревнованиях.

Напомним, что идея проекта Интеллектуальная олимпиада ПФО принадлежит участникам молодежного форума «iВолга-2015». Это 11-й по счету общественный проект, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО. У истоков создания олимпиады стоят студенты из Мордовии, чью инициативу лично поддержал Михаил Бабич.В программу олимпиады входят соревнования по программированию, «управленческие бои», «парламентские дебаты», а также игра «Что? Где? Когда?». Все соревнования проходят в 3 этапа – внутривузовский, региональный и окружной. В финальном этапе участвуют более 180 человек со всех регионов Приволжья.