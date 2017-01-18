30/01/2017

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в администрации города Волжска

«Ростелеком» готов предложить предприятиям и организациям республики не только традиционные услуги связи, но и комплексные индивидуальные решения под любые бизнес-задачи, будь то системы безопасности или интеллектуальные сервисы на основе облачных решений», – отметила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Екатерина Иванова.

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Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий. Всего на конкурс поступило 167 проектов. Из Марий Эл на конкурс представлен интернет-проект «Золотое кольцо Советского района», организованный администрацией Советского муниципального района, районным отделом образования и по делам молодёжи и средней общеобразовательной школой №3 п.Советский.

«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.

18/01/2017