«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в здании администрации г. Волжска Республики Марий Эл.
Для видеонаблюдения использованы пять аналоговых видеокамер, четыре из которых установлены на фасаде и одна внутри учреждения.
Видеокамеры с дополнительной инфракрасной подсветкой, гарантирующей четкое изображение в темное время суток и поддержкой стандарта HD-TVI, обеспечат передачу изображения на пост охраны в круглосуточном режиме.
Дополнительно по желанию заказчика в холле администрации установлен турникет для контроля прохода посетителей.
По словам исполняющего обязанности главы администрации ГО «Город Волжск» Андрея Коломийца, видеонаблюдение и контроль пропуска посетителей позволит избежать правонарушений и актов вандализма на территории госучреждения, а в случае их возникновения оперативно разобраться в ситуации.
«Ростелеком» готов предложить предприятиям и организациям республики не только традиционные услуги связи, но и комплексные индивидуальные решения под любые бизнес-задачи, будь то системы безопасности или интеллектуальные сервисы на основе облачных решений», – отметила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Екатерина Иванова.