30/01/2017

В Марий Эл менее всего пользуются услугами обязательного медицинского страхования







По итогам октябрьского мониторинга Народного фронта республика попала в список тех регионов, где менее всего (менее 50% опрошенных граждан) пользуются услугами ОМС. Анкетирование показало, что граждане не знают, на что они имеют право в рамках страхования. В декабре 2016 г. региональное отделение ОНФ совместно с территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл провели повторный опрос населения с целью проверки выполнения обязанностей страховыми медицинскими организациями по защите прав пациентов, установленных федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».





По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольги Цветковой, статистика подтвердила, что респонденты не получают полезную информацию о бесплатной медпомощи и порядке взаимодействия с медучреждением.





Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Марий Эл подвели итоги повторного мониторинга по оценке качества исполнения обязанностей медицинских страховых компаний. Результаты анкетирования подтвердили слабую информированность граждан о тех услугах, которые им предоставляют страховщики. Эксперты ОНФ в Марий Эл призвали страховые медицинские организации усилить информационную работу с населением.По итогам октябрьского мониторинга Народного фронта республика попала в список тех регионов, где менее всего (менее 50% опрошенных граждан) пользуются услугами ОМС. Анкетирование показало, что граждане не знают, на что они имеют право в рамках страхования. В декабре 2016 г. региональное отделение ОНФ совместно с территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл провели повторный опрос населения с целью проверки выполнения обязанностей страховыми медицинскими организациями по защите прав пациентов, установленных федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольги Цветковой, статистика подтвердила, что респонденты не получают полезную информацию о бесплатной медпомощи и порядке взаимодействия с медучреждением. «Так, например, на вопрос: «Разъясняли ли вам специалисты страховой медицинской организации Ваши права на получение бесплатной медицинской помощи?» – лишь 44% опрошенных ответили положительно. А по оценке качества общения с сотрудниками вежливость и компетентность отмечают лишь 51% опрошенного населения. Над этим стоит серьезно задуматься», – подчеркнула Цветкова.

Руководители филиалов медицинских страховых компаний в своих выступлениях заверили, что в регионе информационная работа ведется на должном уровне. Доказательством тому являются информационные стенды в лечебных учреждениях, раздача информационных пособий при оформлении полисов, публикации в СМИ, встречи в трудовых коллективах. Представители страховых компаний объяснили незнание своих прав инертностью самих граждан. Эксперты ОНФ не согласились с доводами выступающих и предложили пересмотреть приоритеты, а также усилить направления в информационной работе с населением.

На встрече заместитель директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл Наталья Кислицина познакомила присутствующих с предстоящей работой института страховых представителей. По ее словам, страховые медицинские организации на законодательном уровне обязали оказывать информационное сопровождение владельцев полисов.



Руководители филиалов медицинских страховых компаний в своих выступлениях заверили, что в регионе информационная работа ведется на должном уровне. Доказательством тому являются информационные стенды в лечебных учреждениях, раздача информационных пособий при оформлении полисов, публикации в СМИ, встречи в трудовых коллективах. Представители страховых компаний объяснили незнание своих прав инертностью самих граждан. Эксперты ОНФ не согласились с доводами выступающих и предложили пересмотреть приоритеты, а также усилить направления в информационной работе с населением.На встрече заместитель директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл Наталья Кислицина познакомила присутствующих с предстоящей работой института страховых представителей. По ее словам, страховые медицинские организации на законодательном уровне обязали оказывать информационное сопровождение владельцев полисов.Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» пришли к мнению, что данная тема остается под контролем регионального отделения Народного фронта. Практика опроса населения будет сохранена. Результаты мониторинга будут обсуждаться с приглашением всех заинтересованных лиц на заседании региональной рабочей группы Народного фронта «Социальная справедливость».

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