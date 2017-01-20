Главный федеральный инспектор Павел Логинов, поздравляя марийских «ястребов», высоко оценил роль уфсиновского спецподразделения в поддержании правопорядка и поблагодарил сотрудников за работу по патриотическому воспитанию школьников. Подростковый клуб марийского «Ястреба» стал лучшим на соревнованиях в Приволжском федеральном округе и победил в финале Всероссийских состязаний в Санкт-Петербурге.В торжественном мероприятии, состоявшемся в ДК им. Дзержинского, приняли участие руководство республиканского Управления исполнения наказаний, заместитель председателя Госсобрания республики Анатолий Иванов, представители различных республиканских ведомств, ветераны «Ястреба», коллеги из Нижнего Новгорода, Чувашии, Татарстана, Башкирии. Также на праздник пригласили родственников погибших сотрудников.Начальник республиканского Управления Сергей Евтушенко поздравил «ястребов» с праздником, пожелав крепкого здоровья и успешного выполнения задач, стоящих перед отделом.Историю становления отряда вспомнил Владимир Шевнин, руководивший уголовно-исполнительной системой республики в 90-е годы, когда создавалось боевое подразделение.

- От имени совета ветеранов и от себя лично поздравляю всех сотрудников «Ястреба» с 25-летием со дня образования. Пришлось преодолеть немало трудностей при формировании отдела – и кадровых и материальных. Но мы все выдержали. Практически после каждой командировки, я как начальник управления, получал благодарности от руководства Чеченской республики в адрес наших бойцов, – сказал Владимир Александрович. – Спецназ УФСИНа – элитное подразделение, носите это звание с доблестью и честью.

В этот день со сцены звучало много теплых и искренних поздравлений, а в праздничном концерте приняли участие дети сотрудников отдела. В торжественной обстановке самым достойным «ястребам» вручены Почетные грамоты, благодарности от правительства республики, администрации Йошкар-Олы и ведомственные награды.