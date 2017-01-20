27 января под руководством Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова прошло заседание Правительства.
Участники рассмотрели широкий круг вопросов, касающийся социальной и экономической сфер региона, утвердили и одобрили ряд проектов постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл. В частности, «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «Об утверждении перечня мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл на 2017 год», «Вопросы республиканской адресной инвестиционной программы», «О мерах социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами Республики Марий Эл» и другие.
«По решению Правительства Республики Марий Эл мы утвердили постановление и всем лицам, которые имеют государственные награды, и в связи с этим имеют право бесплатного проезда в республике, монетизировали льготу. 220 рублей каждому льготнику мы будем переводить ежемесячно, независимо на пенсии или не на пенсии человек, потому что госнаграда – серьезная вещь, люди работали на благо нашей республики, добились успеха, продвигали нашу республику, а многие из них увеличивали налогооблагаемую базу. Думаю, это правильное решение, потому что, к сожалению, так получилось, что при рассмотрении Госсобранием такая категория граждан так сказать «выпала». Мы эту льготу восстановили и восстановили справедливость», - сказал Леонид Маркелов.
Глава республики заслушал информацию министров об основных массовых мероприятиях, которые пройдут в Марий Эл в текущем году.
По итогам рассмотрения Леонид Маркелов потребовал от членов правительства исключить привлечение на мероприятия, проводимые министерствами и их подведомственными учреждениями, благотворительных средств, средств спонсоров и использовать только финансы, предусмотренные на эти цели в бюджете.