«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «Об утверждении перечня мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл на 2017 год», «Вопросы республиканской адресной инвестиционной программы», «О мерах социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами Республики Марий Эл»

27 января под руководством Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова прошло заседание Правительства.Участники рассмотрели широкий круг вопросов, касающийся социальной и экономической сфер региона, утвердили и одобрили ряд проектов постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл. В частности,и другие.

«По решению Правительства Республики Марий Эл мы утвердили постановление и всем лицам, которые имеют государственные награды, и в связи с этим имеют право бесплатного проезда в республике, монетизировали льготу. 220 рублей каждому льготнику мы будем переводить ежемесячно, независимо на пенсии или не на пенсии человек, потому что госнаграда – серьезная вещь, люди работали на благо нашей республики, добились успеха, продвигали нашу республику, а многие из них увеличивали налогооблагаемую базу. Думаю, это правильное решение, потому что, к сожалению, так получилось, что при рассмотрении Госсобранием такая категория граждан так сказать «выпала». Мы эту льготу восстановили и восстановили справедливость», - сказал Леонид Маркелов.

Глава республики заслушал информацию министров об основных массовых мероприятиях, которые пройдут в Марий Эл в текущем году.По итогам рассмотрения Леонид Маркелов потребовал от членов правительства исключить привлечение на мероприятия, проводимые министерствами и их подведомственными учреждениями, благотворительных средств, средств спонсоров и использовать только финансы, предусмотренные на эти цели в бюджете.