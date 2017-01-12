В 2016 году в учреждение поступили 93 воспитанника, всего были обслужены 123 ребенка. Причины помещения в учреждение разные, но большая часть детей – это дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся с социально опасном положении, нуждающиеся в помощи и поддержке государства.

25 января состоялась рабочая поездка министра социального развития Республики Марий Эл Надежды Климиной и заместителя министра Дмитрия Солдатова в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка».Надежда Климина осмотрела условия проживания воспитанников, ознакомилась с меню и пообщалась с детьми. Кроме того, министр обсудила интересующие ее вопросы с педагогическим составом и работниками учреждения.В каждом конкретном случае анализируется правовая сторона помещения ребёнка в центр, восстанавливаются документы, необходимые для пребывания несовершеннолетнего в Учреждении, определяются субъекты профилактической работы с данной семьёй и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и жизнеустройства воспитанника.Особое внимание было уделено организации учебного процесса. С 1 сентября 2016 г. обучение воспитанников центра началось в средней общеобразовательной школе с.Кокшайск. В связи с получением школой лицензии на обучение с 23.11.2016 г. обучение продолжилось на базе СРЦ. Обучалось 20 воспитанников, все были аттестованы. По итогам 2016 года СРЦ обслужено 42 ребенка школьного возраста, из них 9 несовершеннолетних не обучались по различным причинам: находились в СРЦ несколько дней, не было предоставлено школьное дело. Дополнительное образование внутри учреждения реализуется посредством клубной работы и творческих мастерских.

«Практика выезда в районы очень востребована, поскольку только на месте можно увидеть реальное состояние дел, проблемы и пути их решения», - отметила министр Надежда Климина.

Напомним, в 2015 году центр был реорганизован в форме присоединения к нему: государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Социальный приют для детей «Теплый дом», государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Визимьярский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Звениговский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».