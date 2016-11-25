27/01/2017

Ушел из жизни заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл Игорь Николаевич Российский

Правительство Республики Марий Эл скорбит в связи со скоропостижной смертью генерального директора ОАО «Завод «Копир» Игоря Николаевича Российского.



26 января 2017 года на 60 году скоропостижно ушел из жизни замечательный человек, высокопрофессиональный руководитель, заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл – Игорь Николаевич Российский.



Для всех, кто знал Игоря Николаевича, он навсегда останется в памяти очень близким, простым, обаятельным, великодушным, улыбчивым и невероятно сильным человеком. Человеком, который любил жизнь, любил труд, любил ближнего и родную землю. Который жил по совести и никогда не подводил. Настоящим человеком. Настоящим патриотом.



Игорь Николаевич родился 21 июня 1957 года в г.Казани в семье рабочих. В 1980 году окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «Автомобили и тракторы».



Свою трудовую деятельность начал в 1973 году лаборантом. С 1980 по 1998 годы работал механиком, заместителем начальника отдела, заместителем начальника цеха, заместителем председателя профкома Казанского оптико-механического завода.



Учитывая высокие личностные качества и профессионализм Игоря Николаевича Российского, в 1998-м году он назначен на должность ведущего специалиста дорожно-технического контроля Республики Татарстан, а уже в 1999-ом стал заместителем коммерческого директора ОАО «Завод «Элекон». В 2002 году возглавил ОАО «Завод «Копир» в г.Козьмодемьянске.



Привыкать к жизни в маленьком городе после Казани было непросто. Однако мысли уехать, как не раз сам признавался Игорь Николаевич, у него не возникло ни разу. Будучи генеральным директором предприятия, все свои силы, знания и опыт Игорь Николаевич направлял на развитие производства.



Под его руководством на заводе «Копир» начались серьезные перемены к лучшему. Пошли в гору экономические показатели, у завода появились новые заказчики, в первую очередь, в сфере военно-промышленного комплекса. Морально устаревшее оборудование заменилось современным – надежным, экономичным и мощным. Завод вернулся к производству той продукции, ради которой он в свое время и создавался. Начали производиться изделия новых серий, в том числе, для аэрокосмического комплекса. В то же время предприятие не отказалось и от производства изделий автопрома.



В трудное время финансово-экономического кризиса Игорь Николаевич Российский делал все возможное, чтобы сохранить трудовой коллектив.



В 2009 году Заводу «Копир», первому из предприятий в Горномарийском районе и в г.Козьмодемьянске и пятому в Республике Марий Эл, был выдан Сертификат доверия работодателю.



Игорь Николаевич Российский всегда занимал активную жизненную позицию. Сближая и сплачивая людей, он отдавал немалую часть своей душевной энергии меценатству, развитию г.Козьмодемьянска и республики в целом, как в экономическом, так и в общественном плане.



Игорь Николаевич от лица компании и лично от себя уделял большое внимание благотворительной деятельности, оказанию спонсорской помощи и финансовой поддержке, способствуя развитию культуры и искусства, духовной жизни общества, спорта, поддержке детских и юношеских организаций.



Как любой порядочный человек, больше всего он ценил честность, преданность и скромность. Таким он был сам. Таким он останется в нашей памяти.



За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд в 2006 году Игорь Николаевич Российский награжден Почетным званием «Заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл».



За вклад в развитие электронной промышленности в 2007 году Игорь Николаевич награжден Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл, а в 2010 году за вклад в социально-экономическое развитие республики удостоен медали Ордена «За заслуги перед Марий Эл».



Кроме того, Игорь Николаевич награжден государственными наградами «300 лет Российскому флоту» и медалью «100 лет Казани». С 2012 года является почетным гражданином г.Козьмодемьянска.



Город на Волге стал второй родиной для Игоря Николаевича Российского. «Отсюда я хочу уйти на пенсию…», — сказал однажды Игорь Николаевич.



Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Николаевича Российского в связи с невосполнимой утратой дорогого человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.



26 января 2017 года на 60 году скоропостижно ушел из жизни замечательный человек, высокопрофессиональный руководитель, заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл – Игорь Николаевич Российский.Для всех, кто знал Игоря Николаевича, он навсегда останется в памяти очень близким, простым, обаятельным, великодушным, улыбчивым и невероятно сильным человеком. Человеком, который любил жизнь, любил труд, любил ближнего и родную землю. Который жил по совести и никогда не подводил. Настоящим человеком. Настоящим патриотом.Игорь Николаевич родился 21 июня 1957 года в г.Казани в семье рабочих. В 1980 году окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «Автомобили и тракторы».Свою трудовую деятельность начал в 1973 году лаборантом. С 1980 по 1998 годы работал механиком, заместителем начальника отдела, заместителем начальника цеха, заместителем председателя профкома Казанского оптико-механического завода.Учитывая высокие личностные качества и профессионализм Игоря Николаевича Российского, в 1998-м году он назначен на должность ведущего специалиста дорожно-технического контроля Республики Татарстан, а уже в 1999-ом стал заместителем коммерческого директора ОАО «Завод «Элекон». В 2002 году возглавил ОАО «Завод «Копир» в г.Козьмодемьянске.Привыкать к жизни в маленьком городе после Казани было непросто. Однако мысли уехать, как не раз сам признавался Игорь Николаевич, у него не возникло ни разу. Будучи генеральным директором предприятия, все свои силы, знания и опыт Игорь Николаевич направлял на развитие производства.Под его руководством на заводе «Копир» начались серьезные перемены к лучшему. Пошли в гору экономические показатели, у завода появились новые заказчики, в первую очередь, в сфере военно-промышленного комплекса. Морально устаревшее оборудование заменилось современным – надежным, экономичным и мощным. Завод вернулся к производству той продукции, ради которой он в свое время и создавался. Начали производиться изделия новых серий, в том числе, для аэрокосмического комплекса. В то же время предприятие не отказалось и от производства изделий автопрома.В трудное время финансово-экономического кризиса Игорь Николаевич Российский делал все возможное, чтобы сохранить трудовой коллектив.В 2009 году Заводу «Копир», первому из предприятий в Горномарийском районе и в г.Козьмодемьянске и пятому в Республике Марий Эл, был выдан Сертификат доверия работодателю.Игорь Николаевич Российский всегда занимал активную жизненную позицию. Сближая и сплачивая людей, он отдавал немалую часть своей душевной энергии меценатству, развитию г.Козьмодемьянска и республики в целом, как в экономическом, так и в общественном плане.Игорь Николаевич от лица компании и лично от себя уделял большое внимание благотворительной деятельности, оказанию спонсорской помощи и финансовой поддержке, способствуя развитию культуры и искусства, духовной жизни общества, спорта, поддержке детских и юношеских организаций.Как любой порядочный человек, больше всего он ценил честность, преданность и скромность. Таким он был сам. Таким он останется в нашей памяти.За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд в 2006 году Игорь Николаевич Российский награжден Почетным званием «Заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл».За вклад в развитие электронной промышленности в 2007 году Игорь Николаевич награжден Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл, а в 2010 году за вклад в социально-экономическое развитие республики удостоен медали Ордена «За заслуги перед Марий Эл».Кроме того, Игорь Николаевич награжден государственными наградами «300 лет Российскому флоту» и медалью «100 лет Казани». С 2012 года является почетным гражданином г.Козьмодемьянска.Город на Волге стал второй родиной для Игоря Николаевича Российского. «Отсюда я хочу уйти на пенсию…», — сказал однажды Игорь Николаевич.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Николаевича Российского в связи с невосполнимой утратой дорогого человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Л.И.Маркелов, Н.И.Куклин, Т.В.Григорьева, М.З.Васютин, Г.Р.Габдул-Бариева, Н.В.Климина, А.Н. Костенко, А.Г.Кравченко, А.М. Краснов, В.П.Пашин, В.В.Шишкин, Э.В.Варенова, С.М.Киверин, В.В. Мусин, В.В. Тарасов,

Ф.Ф. Ханафеев, К.А. Хижняк, Г.Н.Швецова, А.И.Шургин.

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