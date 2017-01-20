Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» информирует: с 1 марта 2017 г. владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку или отделять лес противопожарным барьером.Пожароопасный сезон 2010 года показал, что населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к лесным насаждениям, подвергаются повышенной опасности, и требуют дополнительной защиты.

Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417.

Данные изменения вступают в силу с 1 марта 2017 г.



Установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее0,5 метра или иным противопожарным барьером.В Республике Марий Эл начало весенне-летнего пожароопасного периода традиционно приходится на вторую декаду апреля.В связи с этим соответствующим должностным лицам и гражданам, являющимся владельцами или пользователями земельных участков, прилегающих к лесным массивам, расположенным на территории Республики Марий Эл, необходимо своевременно (т.е. до наступления пожароопасного периода 2017 года) обеспечить выполнение предусмотренных противопожарных мероприятий и до конца сезона поддерживать эту территорию в пожаробезопасном состоянии.Помните, что принятые меры - это залог безопасности, барьер на пути огня из леса к населенному пункту, и наоборот, защита лесов от халатного обращения людей с огнем.Напоминаем, что за нарушение установленных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.