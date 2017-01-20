Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» информирует: с 1 марта 2017 г. владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку или отделять лес противопожарным барьером.
Пожароопасный сезон 2010 года показал, что населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к лесным насаждениям, подвергаются повышенной опасности, и требуют дополнительной защиты.
Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417.
Установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером.
В Республике Марий Эл начало весенне-летнего пожароопасного периода традиционно приходится на вторую декаду апреля.
В связи с этим соответствующим должностным лицам и гражданам, являющимся владельцами или пользователями земельных участков, прилегающих к лесным массивам, расположенным на территории Республики Марий Эл, необходимо своевременно (т.е. до наступления пожароопасного периода 2017 года) обеспечить выполнение предусмотренных противопожарных мероприятий и до конца сезона поддерживать эту территорию в пожаробезопасном состоянии.
Помните, что принятые меры - это залог безопасности, барьер на пути огня из леса к населенному пункту, и наоборот, защита лесов от халатного обращения людей с огнем.
Напоминаем, что за нарушение установленных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.