25 января в Йошкар-Оле состоялись «парламентские дебаты» среди студентов. Мероприятие проходило в рамках регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО, которая проходит под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.В мероприятии приняли участие 16 представителей трех высшей учебных заведений республики - Марийского государственного университета, Поволжского государственного технологического университета и Межрегионального открытого социального института. Также среди них были слушатели Малой академии государственного управления в Республике Марий Эл. Напомним, что МАГУ – это уникальная межвузовская площадка, действующая под патронатом Михаила Бабича. В Марий Эл проект реализуется на базе Марийского государственного университета.Юные парламентарии рассуждали на сложную и многогранную тему – «Нужно ли запрещать родителям приобщать детей до 18 лет к вегетарианству?». Предварительно все участники были разделены на две команды: одни должны были защищать интересы «правительства», а другие - «оппозиции». Согласно правилам соревнований, каждому участнику нужно было привести аргументы, поддерживая или опровергая тему дискуссии, при этом опираясь на интересы своей команды. На размышления и подготовку отводилось всего 15 минут, но и этого было достаточно для горячих споров.Жюри представляли Первый заместитель Председателя Государственного Собрания Марий Эл Владимир Мухин, заместитель Председателя Госсобрания республики Ольга Цветкова, директор МАГУ Светлана Кренева, а также председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл Юлия Батухтина.По окончанию дебатов экспертами были определены победители – студентка МарГУ Екатерина Бауэр и слушатель МАГУ Игорь Захаров. Они войдут в состав региональной команды для участия в окружном этапе Олимпиады, который состоится с 17 по 18 марта 2017 года в Республике Мордовия. Всем участникам чемпионата вручены сертификаты, а победителям – дипломы за подписью главного федерального инспектора по Республике Марий Эл Павла Логинова.Своими впечатлениями поделился активный участник общественных проектов Приволжского федерального округа студент второго курса ПГТУ Матвей Галяутдинов:

В «парламентских дебатах» я участвовал уже второй раз, но соперники оказались на шаг впереди. Такая «зарядка для ума» мне очень понравилась и почувствовать себя в роли парламентария было незабываемо. Я считаю, что шансы у нашей команды на окружном этапе соревнований достаточно высокие.