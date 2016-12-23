В Москве 21-22 января прошел XVI съезд партии «Единая Россия». Марий Эл на съезде представили секретари местных и первичных отделений партии, депутаты всех уровней (Госдума, Госсобрание и МО- прим.)

«Это не рядовой съезд, а отчетно-выборный. Именно здесь партийцам предстояло переизбрать все руководящие органы и лидера «Единой России». Делегаты от нашей республики приняли активное участие в работе дискуссионных площадок 21 января. Отмечу, что многие из предложений, которые были озвучены избирателями во время предвыборной кампании в Марий Эл, рассматривались на обсуждении. Мы говорили о партийных программах, которые успешно выполняются в регионах, о том, что необходимо еще сделать, чтобы улучшить качество жизни», - прокомментировал секретарь Марийского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мухин.

В начале заседания, 22 января, партийный лидер Дмитрий Медведев озвучил приветствие президента страны, основателя партии Владимира Путина, и выступил с главным докладом. В документе не только красивые лозунги, но и то, что касалось миллионов рядовых граждан: строительство фапов и спортивных комплексов, детские сады и новые дороги. Выступая перед собравшимися, Медведев отметил, что за пять лет партия прошла большой путь.Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова. Также произведена ротация в Высшем и Генеральном советах, контрольной комиссии. В состав Высшего Совета партии избран представитель Марий Эл в Совете Федерации, сенатор Константин Косачев. В Генеральном Совете партии также есть представители от нашей республики: депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев и секретарь Параньгинского отделения Партии Любовь Михеева.Сразу по завершении XVI Съезда вновь избранный Генеральный Совет провел первое заседание, на котором на альтернативной основе были избраны секретарь Генсовета и Президиум. Секретарем Генсовета избран Сергей Неверов, депутат Виктор Кидяев вошел в состав Президиума.