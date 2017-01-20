24 января в городе Йошкар-Ола сотрудники отряда мобильного особого назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Марий Эл в очередной раз посетили республиканскую станцию переливания крови.
В акции «Твоя кровь может спасти чью-то жизнь» приняли участие 36 сотрудников спецподразделения, кровь которых пойдет на помощь нуждающимся пациентам лечебных учреждений. В этот раз сотрудники сдали больше 16 литров крови. В мероприятиях коллектив спецподразделения участвует ежегодно.
«Сотрудники, выполняющие служебные задачи зачастую с риском для жизни, лучше многих других знают и понимают, как важно нуждающемуся человеку вовремя получить донорскую кровь. От этого может зависеть самое ценное – человеческая жизнь», - отметил начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо. Руководитель поблагодарил персонал центра за тесное взаимодействие и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Как отмечают работники станции переливания крови, они всегда рады видеть правоохранителей в рядах добровольцев, так как стражи порядка регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходят по возрасту.