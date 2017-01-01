25/01/2017

Республика Марий Эл получит около 2,6 млн руб на развитие сельских территорий







В том числе:



- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 3456,1 млн рублей 76 субъектам Федерации;



- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, – 3253,5 млн рублей 71 субъекту Федерации;



- на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, – 76,5 млн рублей 45 субъектам Федерации.



Республике Марий Эл будет выделено 2606,4 тыс. рублей.



Распоряжение от 20 января 2017 года №49-р. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Распределяются средства в общем размере 6786,1 млн рублей.В том числе:- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 3456,1 млн рублей 76 субъектам Федерации;- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, – 3253,5 млн рублей 71 субъекту Федерации;- на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, – 76,5 млн рублей 45 субъектам Федерации. Для сравнения: Республика Татарстан получит 156214,2 тыс. рублей, Чувашская Республика - 59283,6 тыс. рублей, Нижегородская область - 45586 тыс. рублей.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.



Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года. Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года.

Правительства России

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