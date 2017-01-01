Распоряжение от 20 января 2017 года №49-р. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Распределяются средства в общем размере 6786,1 млн рублей.
В том числе:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 3456,1 млн рублей 76 субъектам Федерации;
- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, – 3253,5 млн рублей 71 субъекту Федерации;
- на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, – 76,5 млн рублей 45 субъектам Федерации.
Республике Марий Эл будет выделено 2606,4 тыс. рублей.
Для сравнения: Республика Татарстан получит 156214,2 тыс. рублей, Чувашская Республика - 59283,6 тыс. рублей, Нижегородская область - 45586 тыс. рублей.
Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года.