«Ростелеком» в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в 2016 году организовал точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi в 22* населенных пунктах Республики Марий Эл. Построено свыше 300 км волоконно-оптических линий связи.
«Проект УЦН существенно расширил географию охвата сетями связи удаленных населенных пунктов республики, с начала его реализации возможность беспроводного доступа в интернет получили жители 65 сел и деревень. В 2017 году компания продолжит реализацию программы УЦН в Марий Эл, всего на территории региона планируется разместить 172 точки доступа в интернет», – отметил технический директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Сергей Еросланов.
Напомним, контракт, заключенный между Россвязью и «Ростелекомом» предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Любой пользователь, находясь в зоне действия точки доступа и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, сможет подключиться к интернету. Стоимость услуги составит 45 рублей в месяц, для бесплатного пользования доступны более 2 тыс. интернет-ресурсов, утвержденные Минкомсвязи (например, портал госуслуг или сайты с законодательными актами).
* В проект УЦН в 2016 году вошли деревни: Бизюргуб, Большая Сосновка, Ильнетуры, Инерымбал, Малые Параты, Нижний Азъял, Новый Карамас, Нуршари, Старые Параты, Учейкино, Большие Маламасы, Иркино, Мари-Отары, Мельничные Памъялы, Нижние Памъялы, Поянсола, Сосновка, Ташнур, Торганово, Филиппсола, Чуваш-Отары и поселок Кленовая Гора.
Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком»
ЭКОНОМИКА«Ростелеком» защитит от DDoS-атак информационные ресурсы Республики Марий Эл«Ростелеком» предоставит комплексное решение по защите от DDoS-атак ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда», обеспечивающему функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл.23/01/2017
ЭКОНОМИКАИнтернет-проект «Золотое кольцо Советского района» принимает участие во Всероссийском конкурсе «Ростелекома»Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий. Всего на конкурс поступило 167 проектов. Из Марий Эл на конкурс представлен интернет-проект «Золотое кольцо Советского района», организованный администрацией Советского муниципального района, районным отделом образования и по делам молодёжи и средней общеобразовательной школой №3 п.Советский.19/01/2017
ЭКОНОМИКАЖитель Марий Эл вырастил самую высокую цифровую елку«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.18/01/2017