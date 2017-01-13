«Ростелеком» в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в 2016 году организовал точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi в 22* населенных пунктах Республики Марий Эл. Построено свыше 300 км волоконно-оптических линий связи.

«Проект УЦН существенно расширил географию охвата сетями связи удаленных населенных пунктов республики, с начала его реализации возможность беспроводного доступа в интернет получили жители 65 сел и деревень. В 2017 году компания продолжит реализацию программы УЦН в Марий Эл, всего на территории региона планируется разместить 172 точки доступа в интернет», – отметил технический директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Сергей Еросланов.

* В проект УЦН в 2016 году вошли деревни: Бизюргуб, Большая Сосновка, Ильнетуры, Инерымбал, Малые Параты, Нижний Азъял, Новый Карамас, Нуршари, Старые Параты, Учейкино, Большие Маламасы, Иркино, Мари-Отары, Мельничные Памъялы, Нижние Памъялы, Поянсола, Сосновка, Ташнур, Торганово, Филиппсола, Чуваш-Отары и поселок Кленовая Гора.

Напомним, контракт, заключенный между Россвязью и «Ростелекомом» предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Любой пользователь, находясь в зоне действия точки доступа и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, сможет подключиться к интернету. Стоимость услуги составит 45 рублей в месяц, для бесплатного пользования доступны более 2 тыс. интернет-ресурсов, утвержденные Минкомсвязи (например, портал госуслуг или сайты с законодательными актами).Более подробную информацию об услуге «Wi-Fi в сельской местности» можно узнать на сайте