25/01/2017

В сельхозорганизациях Марий Эл в 2016 году увеличилось производство коровьего молока







В сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2016г. по сравнению с январем-декабрем 2015г. увеличилось производство коровьего молока на 1,9%, сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 14,2%, куриных яиц - на 4,3%. Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях

Декабрь 2016,

тонн В % к Январь-декабрь

2016 Справочно

январь-декабрь

2015 в % к

январю –декабрю

2014 декабрю

2015 ноябрю

2016 тонн в % к

январю-декабрю 2015 Скот и птица на убой

(в живом весе) 16178,0 62,7 137,2 231497,3 85,8 128,5 Молоко коровье 7837,0 99,0 105,4 97612,0 101,9 99,4 Яйца куриные, тыс. штук 25842,0 95,1 106,9 285132,0 95,7 115,7



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2016г. составили 5526 кг против 5274 кг в соответствующем периоде 2015 года, яйценоскость кур-несушек составила 278 штук яиц против 296 штук яиц в январе-декабре 2015г.



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2016г. составили 5526 кг против 5274 кг в соответствующем периоде 2015 года, яйценоскость кур-несушек составила 278 штук яиц против 296 штук яиц в январе-декабре 2015г. Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях? на конец месяца, голов

Декабрь

2016 Декабрь 2016 в % к Справочно

декабрь 2015

в % к декабрю 2014 декабрю

2015 ноябрю

2016 Крупный рогатый скот 49145 101,3 98,8 104,5 в том числе коровы 17838 100,3 101,2 95,9 Свиньи 243448 101,2 95,0 108,6 Овцы и козы 2805 115,1 102,0 112,7 Птица, тыс. 8381,4 66,9 144,3 114,0



В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015 года увеличилось поголовье овец и коз – на 15,1%, свиней - на 1,2%, крупного рогатого скота – на 1,3%, из него поголовье коров - на 0,3%, поголовье птицы сократилось на 33,1%. В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015 года увеличилось поголовье овец и коз – на 15,1%, свиней - на 1,2%, крупного рогатого скота – на 1,3%, из него поголовье коров - на 0,3%, поголовье птицы сократилось на 33,1%.

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