В сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2016г. по сравнению с январем-декабрем 2015г. увеличилось производство коровьего молока на 1,9%, сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 14,2%, куриных яиц - на 4,3%.
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
|
|
Декабрь 2016,
тонн
|
В % к
|
Январь-декабрь
2016
|
Справочно
январь-декабрь
2015 в % к
январю –декабрю
2014
|
декабрю
2015
|
ноябрю
2016
|
тонн
|
в % к
январю-декабрю 2015
|
Скот и птица на убой
(в живом весе)
|
16178,0
|
62,7
|
137,2
|
231497,3
|
85,8
|
128,5
|
Молоко коровье
|
7837,0
|
99,0
|
105,4
|
97612,0
|
101,9
|
99,4
|
Яйца куриные, тыс. штук
|
25842,0
|
95,1
|
106,9
|
285132,0
|
95,7
|
115,7
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-декабре 2016г. составили 5526 кг против 5274 кг в соответствующем периоде 2015 года, яйценоскость кур-несушек составила 278 штук яиц против 296 штук яиц в январе-декабре 2015г.
Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях? на конец месяца, голов
|
|
Декабрь
2016
|
Декабрь 2016 в % к
|
Справочно
декабрь 2015
в % к декабрю 2014
|
декабрю
2015
|
ноябрю
2016
|
Крупный рогатый скот
|
49145
|
101,3
|
98,8
|
104,5
|
в том числе коровы
|
17838
|
100,3
|
101,2
|
95,9
|
Свиньи
|
243448
|
101,2
|
95,0
|
108,6
|
Овцы и козы
|
2805
|
115,1
|
102,0
|
112,7
|
Птица, тыс.
|
8381,4
|
66,9
|
144,3
|
114,0
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015 года увеличилось поголовье овец и коз – на 15,1%, свиней - на 1,2%, крупного рогатого скота – на 1,3%, из него поголовье коров - на 0,3%, поголовье птицы сократилось на 33,1%.