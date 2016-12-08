25/01/2017

Республика Марий Эл получит около 32 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей





Республике Марий Эл будет выделено 31817,2 тыс рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерацией от 21 января 2017 года №57-р, подписанным Дмитрием Медведевым, распределены субсидии в объёме 4,234 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.Республике Марий Эл будет выделено 31817,2 тыс рублей. Для сравнения: Республика Татарстан получит 5189,2 тыс рублей, Чувашская Республика - 133057 тыс рублей, Кировская область - 18984,6 тыс рублей.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы (утверждена постановлением Правительства от 17 декабря 2010 года №1050, входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») .



Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.



Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.



Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годыПодпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года.

Правительства России

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