Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 года №56-р, подписанным Дмитрием Медведевым распределены субсидии в объёме 8335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Республике Марий Эл будет выделено 150213,2 тыс рублей.
Для сравнения: Республика Башкортостан получит 634138 тыс рублей, Республика Татарстан - 578791,5 тыс рублей, Чувашская Республика – 81189 тыс рублей, Кировская область -161458,2 тыс рублей, Нижегородская область - 19797,1 тыс рублей.
Средства предоставляются в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года.