Захватывающий матч состоялся накануне в Тюмени. После досадного поражения в Орске, дружина нижнекамского фарм-клуба не подсела и продолжила показывать искрометный хоккей.
Волжане получили быстрый гол – передача и подправление. Минута и вовремя подоспевший из основной команды Гарифулин в схожем моменте выравнивает ситуацию. Команды разошлись не на шутку и выполнили средний план в пять шайб в сумме за первый период.
После перерыва «Ариада-НХ» практически взяла инициативу в свои руки и продолжала наседать на ворота Франскевича. И вот здесь случился достаточно редкий момент в хоккее. Бикмуллин отправляет шайбу под перекладину, судья разводит руки, и игра продолжается. Гости продолжают наседать и тот же Гарифулин радостно вскидывает руки. Арбитр отправляется смотреть видео и засчитывает гол … Бикмуллина. По правилам, время отматывается назад, в данному случае взятие ворот Гарифулина отменяется. Напряжение в матче на высочайшем уровне, постоянно возникают стычки. «Рубин» выходит вперед после мощного бросок Ложкина при реализации лишнего.
Подопечные Агеева продолжают гнуть свою линию, создавая острые моменты. Наставник волжан решается заменить Енюшина на полевого игрока и не ошибается – Чурляев с дальней дистанции делает счет ничейным. Давление продолжить не удалось, на последних секундах наш капитан отправляется на скамейку за выброс шайбы, а в овертайме наши парни, получается, дважды остались в меньшинстве. Серия штрафных бросков отдала два очка хозяевам.
- Получился интересный матч, боевой. На льду было всё. Эмоции, драки и красивые голы. В первом периоде мы совершили ряд «детских» ошибок, дали сопернику фору. Но потом ребята отставание ликвидировали, молодцы, - подчеркнул Александр Николаевич на пресс-конференции. – Проявили характер и на зубах перевели матч в овертайм, за что им спасибо.
Главный тренер «Рубина» Евгений Михалкевич:
- Можно сказать, что себя наши игроки переоценили, а соперников, напротив, недооценили. Отдам должное ариадовцам, которые показали очень хороший хоккей, - отметил Евгений Леонидович на пресс-конференции. – У гостей были задор, нацеленность на ворота, хорошее движение. В определённые моменты нам приходилось очень тяжело. Возможно, после удачной выездной серии у многих наших игроков на самом деле голова закружилась от успехов. Любой результат приходит через работу. Но сегодня она прослеживалась в нашей игре лишь местами. Хорошо, что заработали два очка, но будем разбираться.
- Получается, пресловутая недооценка соперника дала о себе знать?
- Во-первых, нам очень непросто даются матчи против молодых и скоростных команд. Чего стоит неудачный поединок в Санкт-Петербурге со «СКА-Невой». Желание сыграть за счёт одного мастерства не даёт результата. Для успеха нужны движение и нацеленность на ворота. Честно говоря, из игры выпадала наша «чёрная» тройка Дмитрий Клопов – Максим Зюзякин – Артур Скородумов. Они хорошо проявили себя предыдущих гостевых матчах, но в этой встрече ничего не показали...
25.01.2017 «Зауралье»-«Ариада-НХ»
А. Хаялиев Пресс-служба ХК «Ариада-НХ» Использованы материалы пресс-службы ХК «Рубин» Видео: YouTube
СПОРТ«Ариада-НХ» (Волжск) – «Дизель» (Пенза) - 2:4В новом 2017 году «Ариада-НХ» пропускала первый матч от 9 января. Но это все потому, что саратовский «Кристалл» снялся с соревнований. Волжане получили в копилку три очка, но без учета шайб – как и полагается по регламенту. Пауза выдалась значительной в игровом плане, однако, видимо для ребят, она немного оказалась не к месту. 11 января на ледовой арене в Волжске был зафиксирован проигрыш.15/01/2017