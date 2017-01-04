Захватывающий матч состоялся накануне в Тюмени. После досадного поражения в Орске, дружина нижнекамского фарм-клуба не подсела и продолжила показывать искрометный хоккей.Волжане получили быстрый гол – передача и подправление. Минута и вовремя подоспевший из основной команды Гарифулин в схожем моменте выравнивает ситуацию. Команды разошлись не на шутку и выполнили средний план в пять шайб в сумме за первый период.После перерыва «Ариада-НХ» практически взяла инициативу в свои руки и продолжала наседать на ворота Франскевича. И вот здесь случился достаточно редкий момент в хоккее. Бикмуллин отправляет шайбу под перекладину, судья разводит руки, и игра продолжается. Гости продолжают наседать и тот же Гарифулин радостно вскидывает руки. Арбитр отправляется смотреть видео и засчитывает гол … Бикмуллина. По правилам, время отматывается назад, в данному случае взятие ворот Гарифулина отменяется. Напряжение в матче на высочайшем уровне, постоянно возникают стычки. «Рубин» выходит вперед после мощного бросок Ложкина при реализации лишнего.

Тюмень. Хоккей. 23 января.



«Рубин»:

Франскевич; Рыбницкий - Ложкин, Кузнецов - Антонов, Корабейников - Кутугин, Зотов; Майоров – Каменев (к) - Потякин, Зюзякин - Клопов - Скородумов, Попов - Пайор - Ячменёв, Шмурыгин - Белов - Феклистов, Арсенюк.



«Ариада-НХ»:

Енюшин; Чурляев (к) - Иванов, Дьяков - Калинин, Корчемкин - Федотов, Ананьин - Пузатов; Борисенков - Гарифулин - Мурзин, Бикмуллин - Кальной - Воеводин, Кудрявцев - Гумеров - Торяник, Макаров - Репин – Терёхин.

01.12 – Попов (Ячменёв, Пайор) – 1:0, 02.23 – Гарифулин (Борисенков, Чурляев, бол.) – 1:1, 11.05 – Потякин (Майоров, Рыбницкий) – 2:1, 13.13 – Потякин (Майоров, Ложкин) – 3:1, 18.53 – Торяник (Калинин) – 3:2, 26.20 –Бикмулин (Гарифулин, Кальной, бол.) – 3:3, 32.23 – Ложкин (Каменев, Потякин, бол.) – 4:3, 58.53 – Чурляев (Дьяков) – 4:4, 65.00 – Скородумов (ПБ) – 5:4.

Пресс-конференция



Главный тренер «Ариады-НХ» Александр Агеев:



Подопечные Агеева продолжают гнуть свою линию, создавая острые моменты. Наставник волжан решается заменить Енюшина на полевого игрока и не ошибается – Чурляев с дальней дистанции делает счет ничейным. Давление продолжить не удалось, на последних секундах наш капитан отправляется на скамейку за выброс шайбы, а в овертайме наши парни, получается, дважды остались в меньшинстве. Серия штрафных бросков отдала два очка хозяевам.Чемпионат Высшей хоккейной лиги.«Рубин» (Тюмень) – «Ариада-НХ» (Волжск) – 5:4 (Б) (3:2, 1:1, 0:1, 0:0).Шайбы забросили:Броски: 51-37; броски в створ: 41-24; вбрасывания: 43-37; штраф: 14-16.Буллиты: Шмурыгин (Р) – мимо, Торяник (А) – вратарь, Майоров (Р) – вратарь, Борисенков (А) – вратарь, Скородумов (Р) – гол, Чурляев (А) – мимо.

- Получился интересный матч, боевой. На льду было всё. Эмоции, драки и красивые голы. В первом периоде мы совершили ряд «детских» ошибок, дали сопернику фору. Но потом ребята отставание ликвидировали, молодцы, - подчеркнул Александр Николаевич на пресс-конференции. – Проявили характер и на зубах перевели матч в овертайм, за что им спасибо.

Главный тренер «Рубина» Евгений Михалкевич:



- Можно сказать, что себя наши игроки переоценили, а соперников, напротив, недооценили. Отдам должное ариадовцам, которые показали очень хороший хоккей, - отметил Евгений Леонидович на пресс-конференции. – У гостей были задор, нацеленность на ворота, хорошее движение. В определённые моменты нам приходилось очень тяжело. Возможно, после удачной выездной серии у многих наших игроков на самом деле голова закружилась от успехов. Любой результат приходит через работу. Но сегодня она прослеживалась в нашей игре лишь местами. Хорошо, что заработали два очка, но будем разбираться.

- Получается, пресловутая недооценка соперника дала о себе знать?



- Во-первых, нам очень непросто даются матчи против молодых и скоростных команд. Чего стоит неудачный поединок в Санкт-Петербурге со «СКА-Невой». Желание сыграть за счёт одного мастерства не даёт результата. Для успеха нужны движение и нацеленность на ворота. Честно говоря, из игры выпадала наша «чёрная» тройка Дмитрий Клопов – Максим Зюзякин – Артур Скородумов. Они хорошо проявили себя предыдущих гостевых матчах, но в этой встрече ничего не показали...

25.01.2017«Зауралье»-«Ариада-НХ»