20 января Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов встретился с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.В рамках диалога состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, определяющим основные аспекты взаимодействия банка и региона на ближайшие годы. Стороны намерены работать вместе над приоритетными федеральными, отраслевыми и региональными проектами, а также объединять усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата. В частности, реализации программ инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройства и реформирования ЖКХ. Также сотрудничество будет осуществляться в сфере содействия в реализации программы предоставления жителям государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развития системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания, поддержки малого и среднего предпринимательства.Кроме того, власти республики надеются на дальнейшее участие Сбербанка в реализации жилищной программы на территории Марий Эл, предусматривающей строительство жилья для работников бюджетной сферы.Глава республики Леонид Маркелов отметил, что Сбербанк России является стратегическим партнером для регионального правительства.

«Республика за последние годы изменилась значительно, и доля Сбербанка в этом очень высока. Многие инвестиционные проекты в регионе реализованы при поддержке Сбербанка. Сегодня мы не ищем другого партнера и продолжаем нашу кредитную политику. В рамках государственно-частного партнерства мы приступим к реализации дальнейших наших планов, в первую очередь, направленных на поддержку социальных приоритетов», - сказал Глава Марий Эл Леонид Маркелов.

Так, в 2016 году банк предоставил кредитные ресурсы на общую сумму более двух миллиардов рублей.

На сегодняшний день Сбербанк является одним из основных кредиторов экономики республики.Наибольшую кредитную поддержку банка на территории региона за последний год получили обрабатывающие производства, строительные компании, оптовая и розничная торговля.В свою очередь, Петр Колтыпин подчеркнул, что Сбербанк заинтересован в различных вариантах партнерства с Правительством Марий Эл в целях социально-экономического развития республики. Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк поблагодарил Леонида Маркелова за сотрудничество, отметив, качество работы и подчеркнув, что в Марий Эл уровень просроченных кредитов ниже, чем в других субъектах.

«Мы намерены сотрудничать не только в рамках государственно-частного партнерства. Очень важно, чтоб мы увеличивали свой вклад в экономику республики, развивая, в том числе, и инвестпрограмму. В прошлом году у нас были очень хорошие темпы, и мы должны поддерживать спрос. И Глава республики перед нами обозначает такой момент, как скорость, и мы это понимаем. Бизнесу нужны деньги, как говорится, еще вчера, а не завтра. Качество и скорость – те аспекты, о которых мы говорим», - сказал вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.

В числе уже реализуемых Сбербанком в Марий Эл инновационных проектов – «Ладошки» (биометрическая система, которая позволяет оплачивать питание в учебных заведениях по ладони). Для оплаты система идентифицирует ребенка по индивидуальному рисунку вен ладони, и сумма автоматически списывается со счета родителя. Проект уже реализуется в Йошкар-Оле в одной из общеобразовательных школ, в течение 2017 года планируется внедрить эту технологию еще в 15-ти учебных заведениях республики.Также одним из наиболее перспективных совместных проектов является «Социальная карта жителя Республики Марий Эл». «Социальная карта» - это инструмент для предоставления населению комплекса услуг социальной и банковской сферы. Карта является идентификатором личности и позволяет ее владельцу получать доступ к широкому спектру муниципальных и прочих услуг, также на нее могут зачисляться различные пособия, пенсии и другие выплаты.Таким образом, подписанное в рамках встречи Соглашение стало своего рода итогом общей деятельности Правительства Республики Марий Эл и Сбербанка и одновременно открыло перспективы новой совместной работы.