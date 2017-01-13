23/01/2017

«Ростелеком» защитит от DDoS-атак информационные ресурсы Республики Марий Эл







Данное решение позволит осуществлять постоянный мониторинг интернет-трафика, отслеживать возникновение угроз и оперативно предпринимать меры по отражению атак любых видов, продолжительности и мощности.



DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service – «отказ от обслуживания») – это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём ложных запросов, и сайт становится недоступным для пользователя.



«Защита от DDoS-атак» является дополнительным сервисом к услуге доступа в интернет и позволяет корпоративным пользователям «Ростелекома» получать комплексные услуги связи и гарантии безопасности в рамках одного соглашения. Клиенту предоставляется доступ в личный кабинет для отслеживания текущего состояния интернет-трафика, а также для получения сведений обо всех DDoS-атаках, направленных на его ресурсы, и ходе их отражения.

«Ростелеком» предоставит комплексное решение по защите от DDoS-атак ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда», обеспечивающему функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл.Данное решение позволит осуществлять постоянный мониторинг интернет-трафика, отслеживать возникновение угроз и оперативно предпринимать меры по отражению атак любых видов, продолжительности и мощности.– это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём ложных запросов, и сайт становится недоступным для пользователя.«Защита от DDoS-атак» является дополнительным сервисом к услуге доступа в интернет и позволяет корпоративным пользователям «Ростелекома» получать комплексные услуги связи и гарантии безопасности в рамках одного соглашения. Клиенту предоставляется доступ в личный кабинет для отслеживания текущего состояния интернет-трафика, а также для получения сведений обо всех DDoS-атаках, направленных на его ресурсы, и ходе их отражения. «Нашей задачей является обеспечение непрерывного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Марий Эл. Сайты государственных услуг, органов государственного управления должны быть доступны жителям республики 24 часа в сутки. Защита от DDoS-атак позволит избежать потенциального ущерба от блокирования работы госпорталов и избежать потерь информации», – прокомментировал исполняющий обязанности директора ГБУ «Информсреда» Андрей Петренко.

Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных «прямых линий» с Президентом, поддержки Зимних Олимпийских игр в Сочи. Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных «прямых линий» с Президентом, поддержки Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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