Божественную литургию в праздник Крещения Господня Его Высокопреосвященство архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн возглавил в храме Рождества Христова г. Йошкар-Олы. Правый придел этого храма освящен в честь Крещения Господня.Владыке сослужили: секретарь Епархиального управления иеромонах Серафим (Пасанаев) и настоятель храма иерей Александр Лоскутов. Храм за богослужением был переполнен.Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением Натальи Поповой, а также детский хор учащихся воскресной школы. Отрывок из Апостола был прочитан на двух языках: церковно-славянском и марийском. За богослужением молились православные добровольцы Йошкар-Олинской и Марийской епархии.По окончании Литургии Владыка совершил чин Великого освящения воды, после чего всех прихожан окропили святой водой.В заключение богослужения было совершено славление празднику Крещения Господня.Обращаясь к молящимся с архипастырским словом, Владыка отметил:

«Сегодня день Богоявления, когда Господь наш Иисус Христос является на реке Иордан. Сегодня, возлюбленные братья и сестры, мы с вами становимся участниками Великого освящения воды, когда Духом Святым вода освящается и становится Великой агиасмой - Великой святыней. И всякий пиющий ее и кропящийся ею, получает великую благодать Божию, которая «немощная врачует» и ум наш делает способным к познанию таинств Божиих, укрепляет нашу веру и научает нас жить в покаянии и благодарности Богу за все Его милости, которые Он посылает нам в продолжении всей нашей земной жизни».