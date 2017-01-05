19 января 2017 года под руководством Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова состоялось совещание с представителями туристских предприятий и гидами-экскурсоводами региона.Привлечение туристов из различных регионов страны – одна из стратегических задач для Марий Эл. Не секрет, что привлечение туристов - это доходы не только бизнеса, но и бюджета. А потенциал, по мнению участников совещания, для развития туризма у Марийского Края имеется.Только за прошлый год Марий Эл посетило свыше 610 тысяч туристов. Средства, которые они потратили на приобретение сувенирной продукции и прочих подарков – определенный вклад в экономику региона.

«Когда в 2013 году мы образовывали Комитет республики по туризму и выводили эту отрасль в отдельное направление, я и не рассчитывал, что будет так эффективно. Данная отрасль может принести значительные доходы в бюджеты всех уровней. Йошкар-Ола сейчас впечатляет гостей архитектурным обликом, и туризм стал не просто отдельным направлением, а одной из сфер деятельности», - отметил Глава Марий Эл Леонид Маркелов.

Хороший отдых должен быть насыщен разнообразными экскурсиями, интересными мероприятиями и яркой культурной программой. Этим активно сейчас занимаются туроператоры республики. Главе Марий Эл они рассказали о новых разработанных маршрутах и программах.

«В том году у нас была экспертная группа из Ассоциации туроператоров России, курируемая министерством культуры Российской Федерации, которые принимали два брендовых маршрута Республики Марий Эл. Экспертная группа высоко оценила эти маршруты, и с этого года мы их запустили. Это сборные туры для федеральных туроператоров из Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент у нас прошло три группы, и сейчас бронь пока до начала июля. Оценка туристов очень высокая, они всегда в восторге и с большим удивлением отзываются, что в Йошкар-Оле так много объектов. Туры сформированы на 2-3 дня, но этого не хватает, и у нас уже есть заявки от туристов, которые побывали в нашем городе зимой и хотят приехать летом на 5-6 дней с отдыхом на озерах, посещением деревень, новых объектов, Священных рощ – все то, что интересно москвичам, питерцам, столичным людям, которые не привыкли к нашей размеренной жизни», - поделилась с Главой Марий Эл директор агентства путешествий Светлана Иванова.

При этом если раньше часто звучало, что республика недостаточно обеспечена квалифицированными кадрами в сфере туризма, сегодня этот вопрос уже решен, добавил председатель Комитета Республики Марий Эл по туризму.

«Когда в 2013 году был образован комитет по туризму, у нас было 4-6 профессиональных гида-экскурсовода. Сейчас уже 48 специалистов, профессиональных аккредитованных», - отметил Андрей Пуртов.

Чтобы привлечь в регион туристов, нужны не только высокопрофессиональные гиды-экскурсоводы, необходимы уникальные предложения и продукты. По мнению руководителя Комитета, уже достигнуты определенные успехи. Активное развитие в регионе получил событийный туризм. Совсем недавно выпущен специальный событийный календарь.В целом участники совещания рассмотрели туризм в спектре открытия новых возможностей для республики и поделились, насколько важны встречи подобного уровня и формата.

«Все участники рынка очень ценят все, что делает Правительство республики и Глава Марий Эл для туризма. Потому что мы как раз те люди, которые получают работу и рабочие места в связи со строительством, открытием новых объектов, музеев и так далее – то, что сейчас происходит, и благодаря чему наш город активно развивается последние 10 лет. И открытость Главы республики, что он может ответить на вопросы, которые задают гиды-экскурсоводы, может прокомментировать те вопросы, которые задают туристы, и решить проблемы, которые нас интересуют, даже самые мелкие, касаемые парковок, информационных стендов, и эта открытость, готовность диалога очень ценна. У нас нет барьера, который разделяет бизнес и власть», - подчеркнула директор агентства путешествий Светлана Иванова.

На совещании участники встречи рассказали Главе Марий Эл не только о положительных результатах, но о своих проблемах и пожеланиях. Все вопросы были взяты на контроль.По итогам встречи решено издать Методическое пособие, которое будет разослано по соседним регионам. По словам председателя республиканского Комитета по туризму, это важно и необходимо для работы в едином текстово-информационном пространстве.