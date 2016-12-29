В своем первом выездном матче нового года, «Ариада-НХ» добилась победы над «Челметом».
Достаточно динамичный и яркий хоккей показала дружина нижнекамского фарм-клуба. В большую паузу без матчей было достаточно времени, чтобы сделать акцент на тренировочном процессе, разбирая ошибки прошедших матчей. Да, игра в Волжске с «Дизелем» не задалась в силу провального первого периода, но в остальные отрезки камень в огород команды не бросишь. Отыграться с такого счета трудно-догонять всегда сложнее.
Первую двадцатиминутку минувшего четверга подопечные Агеева проигрывали, но с минимальным перевесом. Этот отрезок запишем в актив хозяев.
Но со второго периода началась совершенно другая игра. «Челмет» подсел в своей зоне, отличились наши защитники, причем они уверенно восстанавливали статус-кво. Потом Угольников, активно ассистируя в первых двух взятиях ворот, красиво, с достаточно большой дистанции, точно отправил шайбу в «девятку».
Можно сказать, что гости навязали свою игру своим оппонентам, но при всем этом разница в бросках была очень большой. И не в пользу нашей команды. За десять минут до конца встречи, Борисенков, под радостные возгласы пришедших на хоккей своих друзей и родственников-парень родом из Челябинска, поставил точку в этой встрече. Порадовал и результат реализации лишнего – в пяти моментах волжане использовали два.
Знарок снимал вратаря, но во время тайм-аута, Агеев, видимо, попросил очень строго играть в обороне, не действовать с горячей головой и не пялится в пустые ворота «Челмета». Победа «Ариады-НХ» и шанс поднятся в турнирной таблице весьма близок.
Послематчевые комментарии тренеров Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ»:
Мы невнятно провели первый период. Сказались одиннадцать дней без игровой практики. Потом чуть перестроились, выровняли игру. Пошёл обоюдоострый хоккей с моментами, как с нашей стороны, так и со стороны «Челмета». Мы реализовали большинство, а соперник - нет. Воспользовались предоставленными шансами и выиграли.
Игорь Знарок, и.о. главного тренера ХК «Челмет»:
Было видно, что у соперника есть команда. Согласен, что в первом периоде мы имели какое-то превосходство по голевым моментам. У «Ариады» ребята были заряжены, добавили. А наша команда оказалась абсолютно не готова к борьбе. Пришлось переходить на игру в три состава. Создавали немного голевых моментов, которые надо было завершать.
Предстоящие матчи 21.01.2017 «Южный Урал»-«Ариада-НХ» 23.01.2017 «Рубин»-«Ариада-НХ» 25.01.2017 «Зауралье»-«Ариада-НХ»
А. Хаялиев Пресс-служба ХК «Ариада-НХ» Использованы материалы пресс-службы ХК «Челмет»
СПОРТ«Ариада-НХ» (Волжск) – «Дизель» (Пенза) - 2:4В новом 2017 году «Ариада-НХ» пропускала первый матч от 9 января. Но это все потому, что саратовский «Кристалл» снялся с соревнований. Волжане получили в копилку три очка, но без учета шайб – как и полагается по регламенту. Пауза выдалась значительной в игровом плане, однако, видимо для ребят, она немного оказалась не к месту. 11 января на ледовой арене в Волжске был зафиксирован проигрыш.15/01/2017