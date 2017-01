«Челмет» (Челябинск) - «Ариада-НХ» (Волжск) - 2:4.

Челябинск. ДС «Юность». 19 января, 18.30 ч.

1:0 - Войнов (Шипин, Ванин, 13.10-бол.), 1:1 - Дьяков (Бикмуллин, Угольников, 23.03), 2:1 - Афонасьевский (Севанькаев, 26.09), 2:2 - А.Алексеев (Угольников, Корчемкин, 31.41-бол.), 2:3 - Угольников (Бикмуллин, 42.39), 2:4 - Борисенков (Иванов, Чурляев, 49.32-бол.).

Есть победа!В своем первом выездном матче нового года, «Ариада-НХ» добилась победы над «Челметом».Достаточно динамичный и яркий хоккей показала дружина нижнекамского фарм-клуба. В большую паузу без матчей было достаточно времени, чтобы сделать акцент на тренировочном процессе, разбирая ошибки прошедших матчей. Да, игра в Волжске с «Дизелем» не задалась в силу провального первого периода, но в остальные отрезки камень в огород команды не бросишь. Отыграться с такого счета трудно-догонять всегда сложнее.Первую двадцатиминутку минувшего четверга подопечные Агеева проигрывали, но с минимальным перевесом. Этот отрезок запишем в актив хозяев.Но со второго периода началась совершенно другая игра. «Челмет» подсел в своей зоне, отличились наши защитники, причем они уверенно восстанавливали статус-кво. Потом Угольников, активно ассистируя в первых двух взятиях ворот, красиво, с достаточно большой дистанции, точно отправил шайбу в «девятку».Можно сказать, что гости навязали свою игру своим оппонентам, но при всем этом разница в бросках была очень большой. И не в пользу нашей команды. За десять минут до конца встречи, Борисенков, под радостные возгласы пришедших на хоккей своих друзей и родственников-парень родом из Челябинска, поставил точку в этой встрече. Порадовал и результат реализации лишнего – в пяти моментах волжане использовали два.Знарок снимал вратаря, но во время тайм-аута, Агеев, видимо, попросил очень строго играть в обороне, не действовать с горячей головой и не пялится в пустые ворота «Челмета». Победа «Ариады-НХ» и шанс поднятся в турнирной таблице весьма близок.Главные судьи: Михаил Сюрдяев и Виктор СпиринЛинейные судьи: Сергей Гуменников и Василий Семечков (все - Тюмень)Шайбы:

Угрюмов; Войнов - Ванин, Тридчиков (К) - Шипн - Закарлюкин; Карпухин - Д.Алексеев, Афонасьевский - Севанькаев - Кравцов; Яковенко - Шепелев, Кориневский - Мелихов - Ерофеев (А); Забавин - Никулин, Безруков - Валеев - Кобяков.

Енюшин; Чурляев (К) - Иванов, Борисенков - Торяник - Хайруллин; Калинин - Дьяков (А), Воеводин - Нестеров (А)- Мурзин; Корчемкин - А. Алексеев, Угольников - Репин - Бикмуллин; Ананьин - Кудрявцев, Макаров - Кальной - Гумеров.

Послематчевые комментарии тренеров

Александр Агеев, главный тренер ХК «Ариада-НХ»:

«Челмет»:«Ариада-НХ»:Броски: 40 (16+16+8) vs 20 (6+7+7).Вбрасывания: 43 (12+15+16) vs 24 (10+7+7).Штраф: 10 (Ванин - 2, Алексеев - 2, Никулин - 2, Шипин - 4) vs 12 (Дьяков - 2, Торяник - 4, Бикмуллин - 4, Хайруллин - 2).

Мы невнятно провели первый период. Сказались одиннадцать дней без игровой практики. Потом чуть перестроились, выровняли игру. Пошёл обоюдоострый хоккей с моментами, как с нашей стороны, так и со стороны «Челмета». Мы реализовали большинство, а соперник - нет. Воспользовались предоставленными шансами и выиграли.

Игорь Знарок, и.о. главного тренера ХК «Челмет»:

Было видно, что у соперника есть команда. Согласен, что в первом периоде мы имели какое-то превосходство по голевым моментам. У «Ариады» ребята были заряжены, добавили. А наша команда оказалась абсолютно не готова к борьбе. Пришлось переходить на игру в три состава. Создавали немного голевых моментов, которые надо было завершать.

