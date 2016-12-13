Сегодня по решению Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова стало известно, что специалистам, работающим на селе и вышедшем на заслуженный отдых, решено вернуть ранее отмененную льготу ежемесячной денежной компенсации на жилищно-коммунальные услуги.Поручение о созыве внеочередной сессии депутатов и рассмотрении данного вопроса Глава Марий Эл Леонид Маркелов озвучил на заседании Правительства Республики.

«На самом деле ситуация непростая, и правительство республики поступило абсолютно правильно в соответствии с Федеральным законом. Есть соответствующий Федеральный закон по отраслям, который рекомендует отмену льгот специалистам, которые вышли на пенсию и не работают. К примеру, учитель, который проживает сегодня на селе, он имеет льготу на ЖКХ. Но, если он уходит на пенсию, он теряет эту льготу. И это требование 273-го Федерального закона об образовании. Учителя люди грамотные и знают, что с 2012 года существует рекомендация отменить эту льготу в регионах. Тем не менее, мы до сегодняшнего дня эту льготу сохраняли. Стоимость ее в разрезе бюджета порядка 70 миллионов рублей. Также эту льготу имели и другие специалисты – медики, работники культуры, спорта – все специалисты, проживающие на селе. Законом Республики Марий Эл в соответствии с федеральным законом эта льгота была отменена», - отметил Леонид Маркелов.

Глава Марий Эл подчеркнул, что средства на возврат социальной льготы будут изысканы, а деньги за январь-февраль – компенсированы.

«Я принимаю решение и беру на себя эту ответственность. Я эту льготу восстанавливаю. Это значительные деньги в республиканском бюджете для всех категорий специалистов, тем не менее, мы их изыщем и найдём возможности, как получить неналоговые доходы. Пусть это будет моя личная ответственность, но мы эту льготу восстанавливаем. С 1 марта льгота будет восстановлена, а за январь и февраль мы выдадим компенсацию», - сказал в интервью журналистам Глава республики.

«Строительный бум, который был в республике в последние годы, давал нам большие деньги в бюджет и позволял безболезненно сохранять все льготы, которые уже давно отменены федеральным законодательством. Сейчас, стройка «встала». В условиях острого дефицита бюджета, сделать нам это будет крайне тяжело. Но я пошел на эти решения, понимая как тяжело живется на селе бывшим учителям, врачам, работникам культуры, получающим мизерные пенсии» - подчеркнул Леонид Маркелов.

Глава республики так же принял решение поднять критерий нуждаемости пенсионеров для получения льгот с 13 до 18 тысяч рублей, а так же дал поручение за счет средств республиканского и городского бюджета организовать социальные перевозки к садовым и огородным участкам в период весенне-летнего сезона.На заседании члены правительства рассмотрели и утвердили ряд проектов постановлений и распоряжений. В частности, вопросы финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о мерах социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами республики и другие.