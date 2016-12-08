16 января главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Павел Логинов посетил торжественное заседание, посвященное шестой годовщине образования Следственного комитета Российской Федерации.Поздравить сотрудников и ветеранов ведомства пришли также Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы республики Татьяна Григорьева, Первый заместитель Председателя Государственного Собрания Марий Эл Владимир Мухин, заместитель Председателя Верховного Суда Республики Марий Эл Сергей Бабин, Первый заместитель прокурора Республики Марий Эл Юрий Ворончихин, а также руководители правоохранительных органов республики.В своем выступлении Павел Логинов отметил, что за шесть лет самостоятельности, Следственный комитет стал ведущим звеном российской правоохранительной системы:

«Высокий уровень вашего профессионализма и компетентности помогает жителям нашей республики чувствовать себя защищенными, ведь находясь на страже закона, следственное управление Следственного комитета России успешно решает задачи по защите интересов нашей страны и её граждан, ведёт бескомпромиссную борьбу с преступностью. Изо дня в день вы демонстрируете пример истинного служения высшим интересам страны и являетесь надежным оплотом правопорядка».

Главный федеральный инспектор вручил благодарственные письма старшему лейтенанту юстиции, старшему следователю Медведевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Марий Эл Руслану Шаймарданову и водителю автомобиля отдела материально-технического обеспечения СУ СК России по Республике Марий Эл Александру Староверову за примерное исполнение служебных обязанностей, безупречную службу, а также выполнений заданий особой важности.