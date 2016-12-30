19/01/2017

Глава Марий Эл вручил государственные награды за выдающиеся заслуги и достижения







Среди собравшихся – любящие супруги, врачи, учителя, артисты, государственные служащие.

18 января Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил государственные награды за выдающиеся заслуги и достижения.Среди собравшихся – любящие супруги, врачи, учителя, артисты, государственные служащие. «Всех вас объединяет неравнодушное отношение к своему делу, профессионализм и трудолюбие. А самое главное: выбранной профессии вы отдаете всю свою энергию, вкладываете душу», - вручая награды, сказал Глава республики Леонид Маркелов.

Указом Президента Российской Федерации



- за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» награждены многодетные родители из Звениговского района Эдуард и Елена Батаевы;



- за заслуги в развитии образования и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено учителю гимназии № 26 имени Андре Мальро» г. Йошкар-Олы Галине Алексеевой.



Указами Главы Республики Марий Эл



- за большой вклад в совершенствование правосудия в Республике Марий Эл Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» I степени награжден исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Республики Марий Эл Андрей Бакулин;



- за большой вклад в реализацию государственной информационной политики и развитие средств массовой информации Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» II степени награжден заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл, начальник управления общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Сергей Лоскутов;



- за заслуги в развитии музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено артистке государственного оркестра народных инструментов «Марий кундем» Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая» Любови Разиновой;



- за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заведующему отделением, врачу-торакальному хирургу Республиканской клинической больницы Сергею Галкину; врачу общей практики (семейному врачу) Нурминской врачебной амбулатории Медведевского района Людмиле Кораблевой; заведующей детской поликлиникой № 5 - врачу-педиатру Йошкар-Олинской детской городской больницы Светлане Корляковой; заведующей отделением, врачу-инфекционисту Йошкар-Олинской детской городской больницы Елене Насурдиновой.



Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заместителю главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы Елене Морозовой;



- за заслуги в развитии театрального искусства и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено помощнику режиссера Республиканского театра кукол Ираиде Журавлевой;



- за заслуги в развитии культуры и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заместителю министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Александру Луничкину;



- за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено директору Вятской средней общеобразовательной школы Советского района Алевтине Мусиной и учителю средней общеобразовательной школы № 13 г. Йошкар-Олы Татьяне Пахмутовой.



- за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено начальнику управления государственной гражданской службы, кадровой работы и государственных наград Главы Республики Марий Эл Светлане Хлебниковой.





В завершение торжественной церемонии Глава региона пожелал присутствующим здоровья, благополучия, процветания и новых успехов на профессиональном поприще, заметив, что достижениями награжденных гордится республика. - за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» награждены многодетные родители из Звениговского района Эдуард и Елена Батаевы;- за заслуги в развитии образования и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено учителю гимназии № 26 имени Андре Мальро» г. Йошкар-Олы Галине Алексеевой.- за большой вклад в совершенствование правосудия в Республике Марий Эл Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» I степени награжден исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Республики Марий Эл Андрей Бакулин;- за большой вклад в реализацию государственной информационной политики и развитие средств массовой информации Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» II степени награжден заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл, начальник управления общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Сергей Лоскутов;- за заслуги в развитии музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено артистке государственного оркестра народных инструментов «Марий кундем» Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая» Любови Разиновой;- за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заведующему отделением, врачу-торакальному хирургу Республиканской клинической больницы Сергею Галкину; врачу общей практики (семейному врачу) Нурминской врачебной амбулатории Медведевского района Людмиле Кораблевой; заведующей детской поликлиникой № 5 - врачу-педиатру Йошкар-Олинской детской городской больницы Светлане Корляковой; заведующей отделением, врачу-инфекционисту Йошкар-Олинской детской городской больницы Елене Насурдиновой.Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заместителю главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы Елене Морозовой;- за заслуги в развитии театрального искусства и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено помощнику режиссера Республиканского театра кукол Ираиде Журавлевой;- за заслуги в развитии культуры и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заместителю министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Александру Луничкину;- за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено директору Вятской средней общеобразовательной школы Советского района Алевтине Мусиной и учителю средней общеобразовательной школы № 13 г. Йошкар-Олы Татьяне Пахмутовой.- за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено начальнику управления государственной гражданской службы, кадровой работы и государственных наград Главы Республики Марий Эл Светлане Хлебниковой.В завершение торжественной церемонии Глава региона пожелал присутствующим здоровья, благополучия, процветания и новых успехов на профессиональном поприще, заметив, что достижениями награжденных гордится республика.

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