Сотрудниками ОМОН и СОБР в ходе проведенных мероприятий задержано более 260 человек по подозрению в совершении преступлений.

На территории Республики Марий Эл сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы совместно с представителями ОВД проведено более 13 тысяч проверок условий хранения оружия, в ходе которых выявлено 776 нарушений установленных правил оборота оружия.

17 января в отделе Росгвардии по Республике Марий Эл состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2016 год.В работе совещания приняли участие представитель штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Владимир Вишневский, заместитель начальника УФСБ России по Республике Марий Эл полковник Сергей Кирдышкин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД РФ по Республике Марий Эл полковник полиции Евгений Корец, начальник отдела полковник полиции Александр Бурдо, а также руководители подразделений отдела Росгвардии региона.Открыл совещание начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо. В своем выступлении он озвучил итоги деятельности в 2016 году, подробно остановился на результатах работы каждого из подразделений, входящих в структуру отдела Росгвардии.Наряды вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии 116 преступлений и задержали почти 100 граждан за их совершение. В 2016 году выявлено 9819 административных правонарушений.В результате к административной ответственности привлечено 776 владельцев гражданского оружия, изъято 973 единицы огнестрельного оружия и 6 605 штук боеприпасов.

Полковник полиции Александр Бурдо отметил: «Одним из важнейших направлений деятельности войск национальной гвардии является охрана общественного порядка и общественной безопасности, в том числе в тесном взаимодействии с МВД РФ по Республике Марий Эл. Перед ведомствами стоят общие задачи в вопросах профилактики преступности, поддержание порядка в населенных пунктах республики, поэтому межведомственное взаимодействие будет развиваться и укрепляться», - отметил руководитель.

Представитель УФСБ России по Республике Марий Эл подробно остановился на вопросах взаимодействия в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.Представитель штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Владимир Вишневский рассказал об итогах работы территориальных органов Приволжского округа за 2016 год и уточнил задачи на 2017 год.Он поблагодарил сотрудников за успешное выполнение задач первого этапа формирования отдела Росгвардии по Республике Марий Эл и пожелал сотрудникам отдела успехов в работе.В заключительной части совещания, наиболее отличившимся сотрудникам были вручены грамоты от имени командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Александра Порядина и руководства отдела Росгвардии по Республике Марий Эл.