В отделе специального назначения состоялись испытания молодых сотрудников на право ношения престижного шеврона.В подразделении «Ястреб» родилась новая традиция – сотрудники-новички вместе с опытными бойцами совершили марш-бросок и прошли огненно-штурмовую полосу препятствий.В это воскресенье, 22 января, отделу специального назначения «Ястреб» республиканского Управления исполнения наказаний исполняется 25 лет. В элитном подразделении уголовно-исполнительной системы немало традиций, но постепенно в кадровой работе появляются и нововведения. На днях, к примеру, для вновь назначенных сотрудников состоялось своеобразное вхождение в должность – причем, на довольно высокой скорости.Новички в составе подразделения пробежали пятикилометровый марш-бросок, по ходу движения отряд ожидали различные неожиданности: нападения противников, засады и обстрелы, так что часть пути «ястребам» пришлось преодолевать по-пластунски, при этом транспортируя на себе условно раненых бойцов.Следующим испытанием – без передышки после сложного марш-броска – стало прохождение огненно-штурмовой полосы препятствий, предназначенной для тренировок сотрудников спецподразделений. Новички со всеми трудностями справились, хотя, по их собственным словам, им пришлось очень непросто. И здесь тоже пригодилась поддержка более опытных товарищей, которые каждого из них сопровождали на трассе.Завершились зачеты на базе спецназа – молодые сотрудники сдали обязательный комплекс силовых упражнений и прошли экзамен на владение приемами рукопашного боя. Лишь после этого начальник отдела «Ястреб» вручил шевроны подразделения четверке молодых спецназовцев, для которых и были организованы эти испытания.

– Такие мероприятия очень полезны для воспитания коллективизма в отделе, – считает Дмитрий Загайнов. – Молодые сотрудники впервые участвовали в полевом выходе вместе со всем подразделением, опытные бойцы посмотрели, каковы новые ребята в деле. Конечно, на первых порах им всегда помогут и словом, и делом. А сам шеврон «Ястреба» уже должен стать для них определенным стимулом для саморазвития.

Возможно, такие испытания на право ношения шеврона с хищной птицей в отделе специального назначения станут традицией и будут проводиться для каждого молодого «ястреба».