18/01/2017

Падение объемов индивидуального жилищного строительства наблюдается в Республике Марий Эл





Рост объемов индивидуального жилищного строительства наблюдался в городском округе «Город Йошкар-Ола», а также в Медведевском муниципальном районе. Значительное снижение объемов отмечалось в Сернурском, Килемарском, Мари-Турекском, Юринском, Новоторъяльском, Советском, Горномарийском, Звениговском и Моркинском муниципальных районах.



За январь-декабрь 2016 года индивидуальными застройщиками построено 1438 жилых домов общей площадью 168,7 тыс. кв. метров, что составило 82,6 % к уровню января-декабря 2015 года.Рост объемов индивидуального жилищного строительства наблюдался в городском округе «Город Йошкар-Ола», а также в Медведевском муниципальном районе. Значительное снижение объемов отмечалось в Сернурском, Килемарском, Мари-Турекском, Юринском, Новоторъяльском, Советском, Горномарийском, Звениговском и Моркинском муниципальных районах. Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками в январе-декабре 2016 года.

Кв.м.

общей площади в % к январю-декабрю 2015 Из общего объема введено кв. м Введено, ед. в город-

ской

мест-

ности в сель-

ской

мест-

ности домов квартир Всего по республике 168671 82.6 65896 102775 1438 1439 Городские округа г. Йошкар-Ола 31731 111.1 25317 6414 214 214 г. Волжск 7800 85.7 7800 0 54 54 г. Козьмодемьянск 8694 85.2 8694 0 83 83 Муниципальные районы Волжский 11265 79.3 1655 9610 114 114 Горномарийский 7399 66.9 0 7399 43 43 Звениговский 16844 66.6 3447 13397 135 135 в.т.ч. городское поселение г. Звенигово 3403 86.9 1161 2242 21 21 Килемарский 3384 49.7 303 3081 38 38 Куженерский 6533 84.6 3318 3215 79 79 Мари-Турекский 3010 53.1 65 2945 52 52 Медведевский 36424 102.8 1249 35175 295 296 Моркинский 10659 79.0 4568 6091 115 115 Новоторьяльский 3595 57.1 1141 2454 39 39 Оршанский 6525 92.2 1562 4963 65 65 Параньгинский 3179 79.2 949 2230 24 24 Сернурский 924 33.9 384 540 10 10 Советский 9574 65.3 4726 4848 67 67 Юринский 1131 61.2 718 413 11 11

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