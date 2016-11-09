За январь-декабрь 2016 года индивидуальными застройщиками построено 1438 жилых домов общей площадью 168,7 тыс. кв. метров, что составило 82,6 % к уровню января-декабря 2015 года.
Рост объемов индивидуального жилищного строительства наблюдался в городском округе «Город Йошкар-Ола», а также в Медведевском муниципальном районе. Значительное снижение объемов отмечалось в Сернурском, Килемарском, Мари-Турекском, Юринском, Новоторъяльском, Советском, Горномарийском, Звениговском и Моркинском муниципальных районах.
Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками в январе-декабре 2016 года.
|
|
Кв.м.
общей площади
|
в % к январю-декабрю 2015
|
Из общего объема введено кв. м
|
Введено, ед.
|
в город-
ской
мест-
ности
|
в сель-
ской
мест-
ности
|
домов
|
квартир
|
Всего по республике
|
168671
|
82.6
|
65896
|
102775
|
1438
|
1439
|
Городские округа
|
|
|
|
|
|
|
г. Йошкар-Ола
|
31731
|
111.1
|
25317
|
6414
|
214
|
214
|
г. Волжск
|
7800
|
85.7
|
7800
|
0
|
54
|
54
|
г. Козьмодемьянск
|
8694
|
85.2
|
8694
|
0
|
83
|
83
|
Муниципальные районы
|
|
|
|
|
|
|
Волжский
|
11265
|
79.3
|
1655
|
9610
|
114
|
114
|
Горномарийский
|
7399
|
66.9
|
0
|
7399
|
43
|
43
|
Звениговский
|
16844
|
66.6
|
3447
|
13397
|
135
|
135
|
в.т.ч. городское поселение г. Звенигово
|
3403
|
86.9
|
1161
|
2242
|
21
|
21
|
Килемарский
|
3384
|
49.7
|
303
|
3081
|
38
|
38
|
Куженерский
|
6533
|
84.6
|
3318
|
3215
|
79
|
79
|
Мари-Турекский
|
3010
|
53.1
|
65
|
2945
|
52
|
52
|
Медведевский
|
36424
|
102.8
|
1249
|
35175
|
295
|
296
|
Моркинский
|
10659
|
79.0
|
4568
|
6091
|
115
|
115
|
Новоторьяльский
|
3595
|
57.1
|
1141
|
2454
|
39
|
39
|
Оршанский
|
6525
|
92.2
|
1562
|
4963
|
65
|
65
|
Параньгинский
|
3179
|
79.2
|
949
|
2230
|
24
|
24
|
Сернурский
|
924
|
33.9
|
384
|
540
|
10
|
10
|
Советский
|
9574
|
65.3
|
4726
|
4848
|
67
|
67
|
Юринский
|
1131
|
61.2
|
718
|
413
|
11
|
11