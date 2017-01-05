18/01/2017

В 2016 году в Марий Эл прошло более 3700 осуждённых без изоляции от общества





На 1 января 2017 года на учете инспекторов состояло более 1770 осужденных, что почти на 30 % больше чем в прошлом году. Среди подопечных УИИ почти 960 осужденных условно, 93 человека осуждены к исправительным работам, 400 жителей Марий Эл лишены права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, а 54 осужденным отсрочено исполнение приговора. Электронные средства надзора и контроля применялись в отношении 109 человек. По учету прошло 59 подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В состав республиканской уголовно-исполнительной инспекции входят 14 филиалов, в которых несут службу 57 сотрудников. По учетам инспекторов в 2016 году прошло более 3700 осуждённых без изоляции от общества.На 1 января 2017 года на учете инспекторов состояло более 1770 осужденных, что почти на 30 % больше чем в прошлом году. Среди подопечных УИИ почти 960 осужденных условно, 93 человека осуждены к исправительным работам, 400 жителей Марий Эл лишены права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, а 54 осужденным отсрочено исполнение приговора. Электронные средства надзора и контроля применялись в отношении 109 человек. По учету прошло 59 подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уровень повторной преступности по сравнению с прошлым годом снизился на 0,12% и составил почти 2%. Вместе с тем отмечено увеличение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных в два раза.

В текущем году большой процент повторных преступлений совершили лица с лишением права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью - 22 осужденных из 74, они составили почти 29% от всех преступлений.



Работа, которая проводится с осужденными без изоляции от общества, чаще всего дает свои результаты: в прошлом году 116 осужденных, соблюдавших необходимые требования, сняты с учета в связи с отменой условного осуждения, сокращением отсрочки отбывания наказания и снятием судимости.



В то же время за злостное уклонение от отбывания наказания 375 осужденных по решению суда были направлены в места лишения свободы.



На совещании отмечено, что инспекции во взаимодействии с органами внутренних дел проводят совместные оперативно-профилактические операции «Быт», «Подросток-Занятость», «Подросток-досуг» «Условник», «Рецидив», «Притон» и другие.



Одним из важных направлений в профилактике преступлений и правонарушений со стороны подучетных лиц является оказание им социальной помощи. В настоящее время в Марий Эл действуют две республиканские и 6 районных программ, предусматривающих социальную поддержку и социальное обслуживание осужденных без изоляции от общества. В течение 2016 года трем подопечным УИИ была оказана помощь в трудоустройстве, почти 700 медицинская и 884 психологическая помощь, одному человеку помогли оформить документы.



На совещании были рассмотрены и проблемные вопросы, намечены пути их решения. Инспекторы запланировали в наступившем году укреплять взаимодействие с органами внутренних дел и органами местного самоуправления по предупреждению повторной преступности среди осуждённых, состоящих на учёте. Также одна из задач инспекции – эффективное использование системы электронного мониторинга и применение максимального количества контрольных устройств. В текущем году большой процент повторных преступлений совершили лица с лишением права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью - 22 осужденных из 74, они составили почти 29% от всех преступлений.Работа, которая проводится с осужденными без изоляции от общества, чаще всего дает свои результаты: в прошлом году 116 осужденных, соблюдавших необходимые требования, сняты с учета в связи с отменой условного осуждения, сокращением отсрочки отбывания наказания и снятием судимости.В то же время за злостное уклонение от отбывания наказания 375 осужденных по решению суда были направлены в места лишения свободы.На совещании отмечено, что инспекции во взаимодействии с органами внутренних дел проводят совместные оперативно-профилактические операции «Быт», «Подросток-Занятость», «Подросток-досуг» «Условник», «Рецидив», «Притон» и другие.Одним из важных направлений в профилактике преступлений и правонарушений со стороны подучетных лиц является оказание им социальной помощи. В настоящее время в Марий Эл действуют две республиканские и 6 районных программ, предусматривающих социальную поддержку и социальное обслуживание осужденных без изоляции от общества. В течение 2016 года трем подопечным УИИ была оказана помощь в трудоустройстве, почти 700 медицинская и 884 психологическая помощь, одному человеку помогли оформить документы.На совещании были рассмотрены и проблемные вопросы, намечены пути их решения. Инспекторы запланировали в наступившем году укреплять взаимодействие с органами внутренних дел и органами местного самоуправления по предупреждению повторной преступности среди осуждённых, состоящих на учёте. Также одна из задач инспекции – эффективное использование системы электронного мониторинга и применение максимального количества контрольных устройств.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл Нравится

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