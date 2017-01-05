- «Лучшая работа по освещению развития экономики» редактору газеты «Марийская правда» Владимиру Марышеву;

- «Лучшая работа по освещению сельского хозяйства» редактору газеты «Марий Эл» Вячеславу Смоленцеву;

- «Лучшая работа по освещению социальной сферы» творческой группе редакции газеты «Йошкар-Ола»;

- «Лучшая работа по освещению культурной жизни» фотокорреспонденту газеты «Марий Эл» Михаилу Скобелеву;

- «Лучшая работа по освещению национальной самобытности народов республики» корреспонденту газеты «Кугарня» Анастасии Эмановой;

17 января Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов встретился с журналистами и главными редакторами средств массовой информации региона.В рамках мероприятия состоялось награждение премии Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл в области журналистики.Премия Главы республики «Золотое перо» за лучшую журналистскую работу 2016 года присуждена редактору телеканала «Регион 12» Виталию Рыжкову.Премии Правительства Республики Марий Эл в области журналистики «За лучшее освещение социально-экономического развития Республики Марий Эл» за 2016 год присуждены в следующих номинациях:- «Лучшая работа по освещению проблем детей и молодежи» корреспонденту филиала ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» Алесе Владимировой.После чего Глава республики Леонид Маркелов ответил на вопросы журналистов.Темы разговора были самыми разнообразными. Отвечая на вопросы журналистов, Глава Марий Эл определил ключевые итоги за время своего пребывания на посту руководителя региона, рассказал о реализации ряда проектов и программ, направленных на развитие республики, сделав акцент на туристический потенциал.Особое внимание представителей СМИ вызвали темы коррупции, информационной открытости представителей власти, провоцирования населения со стороны местных коммунистов.Пресс-конференция Главы Республики Марий Эл длилась чуть более часа. В завершение Леонид Маркелов поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником, поблагодарил за труд и пожелал всем новых творческих успехов.

«Я вас всех ценю. Вы не только отражаете происходящие события, но и умеете показать власти и обществу, какие болевые точки в республике требуют внимания. Вы являетесь свидетелями и непосредственными участниками всех событий, происходящих в регионе, и передаете их значение нашим жителям», - сказал Глава Марий Эл.

Леонид Маркелов отметил, что немаловажным фактором в работе мастеров пера приобретают не только талант, профессионализм, умение владения словом, но и патриотизм, следование нравственным ориентирам.

«Пишите больше позитивных материалов, которые несли бы в души и головы наших граждан добро», - заключил Глава республики.

Традиционная встреча завершилась коллективным снимком на память.