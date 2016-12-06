- за спектакль «И с нами голуби» Эрвине Гордеевой, Наталье Николаевой, Ольге Федотовой;

- за коллекции современных костюмов с марийским орнаментом «Ах, тувырем, ах, сывынем» («Ах, мое платье, ах, мой кафтан») и «Чудо роспись» Марине Гавриловой;

- за серию керамических работ «Мой мир» Полине Метельковой;

- за сборник стихов «Чайгоркаште сандалык» («Вселенная в чашке чая») Раисии Сунгуровой;

- за цикл тематических телевизионных программ «Переходя на личности» группе телекомпании РенТВ «Регион 12» Марии Шавкуновой, Николаю Азикову, Александру Гаврошу;

- за создание образов Маши в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик», Одетты-Одиллии в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Титании в балете Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь» Екатерине Байбаевой.

Сегодня Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил Государственные молодежные премии имени Олыка Ипая.Заслуги молодых людей отмечены в области литературы, культуры и искусства.Почетное звание лауреата Государственной молодежной премии имени Олыка Ипая присвоено:Поздравляя лауреатов, Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов поблагодарил молодых людей за труд и пожелал всем новых творческих успехов.

«Вы заслужили признание и высокую оценку своим трудом. Кто-то в области изобразительного, театрального, музыкального или хореографического искусства, кто-то в музейном деле, в области литературы и журналистики. Главное, что вы занимаетесь любимым делом и оно для вас сейчас одно из важных и значимых в жизни», - сказал Глава республики.

Леонид Маркелов подчеркнул, что заслуги молодых людей, тем более, когда они отмечены на республиканском, всероссийском или международном уровнях – это определённый вклад в имидж региона.Особо Глава Марий Эл поблагодарил молодых людей за верность республике.

«Желаю вам новых достижений и побед на жизненном пути. За вами будущее нашей республики, и это не высокие слова. У нас много молодежи, и я искренне рад, что вы нашли достойное применение своим способностям и талантам именно в Марий Эл. Вы нужны своей малой родине, а мы со своей стороны будем делать всё, чтобы вам комфортно было жить, работать и создавать семьи в республике. Это залог успешного развития нашего Края», - отметил Глава региона Леонид Маркелов.

В свою очередь, лауреат Государственной молодежной премии Полина Метелькова поблагодарила Главу республики за поддержку молодежи и возможность реализовывать свои таланты.

«Во время обучения в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии я возвращалась на каникулы в родной город и с удивлением смотрела, как он меняется в лучшую сторону и очень радовалась этому. И я очень рада, что Йошкар-Ола – это мой родной город, что это моя родная Республика Марий Эл, что я сейчас вернулась и живу здесь, занимаясь любимым делом», - выразив слова благодарности, сказала Полина Метелькова.

Государственная молодежная премия имени Олыка Ипая присуждается раз в два года. Размер ее денежного вознаграждения составляет 20 тысяч рублей. За 48 лет ее лауреатами стали 136 номинантов. В текущем году на соискание премий были представлены 14 работ.