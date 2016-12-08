Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Марий Эл приступает к реализации в республике новых федеральных проектов: «Комфортная городская среда» (участие граждан в обустройстве городской среды и придомовой территории), «Убитые дороги» (голосование граждан по отбору дорог, в первую очередь нуждающихся в ремонте) и «Интерактивная карта свалок», в которой каждый пользователь Интернета может сообщить о свалке или полигоне твердых бытовых отходов.Об особенностях работы поделился сопредседатель РО ОНФ в Марий Эл, руководитель крестьянского(фермерского) хозяйства, исполнительный директор Марийского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Руслан Гизатуллин:

«Мы начинаем активизировать проектную работу, акцентируя ее прикладной характер. У нас есть основные федеральные проекты, такие как «За честные закупки», «За права заемщиков», «Народная экспертиза», но появляются и новые, в том числе и региональные. Проектная работа затрагивает социальные, экологические вопросы, проблемы обустройства окружающей среды, дорог, придомовых территорий и другие темы, которые требуют не только строгого гражданского контроля, но и зачастую серьезных мер по улучшению существующей ситуации, что называется, здесь и сейчас».

По словам сопредседателя регионального отделения ОНФ в Марий Эл, директора средней общеобразовательной школы № 29 г. Йошкар-Олы Александра Кузнецова, данные направления в текущем году будут приоритетными, но это не значит, что другие направления деятельности движения останутся в стороне.

«Также на стадии внедрения в работу находится еще один новый проект «Каждому ребенку – бесплатный кружок», задача которого создать возможность каждому школьнику гарантированно получать дополнительное образование. ОНФ будет добиваться выдачи специальных именных сертификатов, которые могут быть использованы для оплаты кружка или секции по желанию ребенка и его семьи как в государственных, так и в частных организациях. К сожалению, во многих городах и селах у детей нет возможности получать допобразование. Поэтому мы запускаем масштабную программу образовательного волонтерства», - рассказал Александр Иванович.

«Проекты являются федеральными, то есть будут работать не только в Марий Эл, но и во всех регионах страны, - отметила сопредседатель РО ОНФ в РМЭ, председатель Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Наталья Богомолова, - Для нас важно, чтобы в работу проектов были вовлечены простые люди, активные и неравнодушные, поскольку эта деятельность направлена на улучшение условий, в которых мы все живем. На сегодняшний день мы готовимся к апробации проектов. Начали работу по сбору информаций о незаконных свалках. На очереди проверка благоустройства городской среды в г. Волжске».