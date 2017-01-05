Лучшие работы также будут определены на макрорегиональном уровне, победители будут награждены ценными призами

• печатная пресса;

• радио и телевидение;

• интернет – СМИ;

• социальные медиа.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телеком отрасли России, Японии и Армении.

«Ростелеком» продолжает прием работ представителей региональных СМИ и блогеров на VI конкурс «Технологии для жизни – больше возможностей».Старт конкурса был дан в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день уже прислано более 250 статей, репортажей, сюжетов и других творческих работ журналистов и блогеров со всей России.Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится в Москве в июне 2017 года, на нее будут приглашены победители из всех макрорегионов.Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.Конкурс проводится по номинациям:Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, член жюри конкурса от МРФ «Волга» Станислав Казарин отметил:

«Телекоммуникационная отрасль и IT развиваются очень стремительно, внося в нашу жизнь множество новых технологий. Но это развитие невозможно без широкого общественного интереса и формирования научной и образовательной среды, которые в массе своей формируют средства массовой информации. Считаю, что международный конкурс журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей!» будет взаимно полезным и нужным как для СМИ, так и для представителей телекоммуникационной отрасли. Желаю участникам плодотворной творческой работы и неутомимого стремления к успеху».

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса -. Срок принятия заявок – до 10 апреля 2017 года.Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: