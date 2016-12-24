В новом 2017 году «Ариада-НХ» пропускала первый матч от 9 января. Но это все потому, что саратовский «Кристалл» снялся с соревнований. Волжане получили в копилку три очка, но без учета шайб – как и полагается по регламенту. Пауза выдалась значительной в игровом плане, однако, видимо для ребят, она немного оказалась не к месту. 11 января на ледовой арене в Волжске был зафиксирован проигрыш.Александр Агеев избавился от приставки «и.о.» и был назначен главным тренером нижнекамского фарм- клуба. Помогать ему с нового года был приглашен Маслюков Константин (выступал за «Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Ижсталь»), работавший до этого в «Ижстали». Но дебют в новых должностях для обоих специалистов был омрачен, к сожалению.«Дизель», приехавший из закрытого города Сарова с поражением, повторять подобное в Волжске не планировал однозначно. Да и в принципе, всегда любая команда настраивается на победу – иначе зачем вообще что-либо делать. Отдохнувшая «Ариада-НХ» в этом плане выглядела более перспективно.Однако пропущенная шайба на старте периода, а потом два быстрых гола, фактически уже решили исход поединка. Волжане уходили на первый перерыв при счете «0:3». Во втором отрезке хозяева проявили себя очень хорошо, в несколько раз перебросали соперника, но в первом же меньшинстве менее чем за сорок секунд не смогли оставить ворота в неприкосновенности. Позднее, действиями Бикмуллина удалось отыграть лишь одну шайбу.Игра приобрела достаточно хороший характер в дальнейшем, но счет был такой, что угрожать вратарю гостей нужно ежесекундно. «Дизель» этого не позволял. Мурзин сокращает отрыв, и, в принципе, все становится не так критично – впереди достаточно игрового времени. Однако ни шестой полевой, ни огромное желание ребят не исправили ситуацию.

«Ариада-НХ» (Волжск) – «Дизель» (Пенза) 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

11 января. Г. Волжск, ГЛК «Ариада», 350 зрителей. Судьи: Фролов, Парфенов.

0:1 Владимиров (Томкин, Думбадзе, 03:18, бол.), 0:2 Зотов (Канарский, Луговской, 15:14), 0:3 Думбадзе, Бусаров, 18:58), 0:4 Никоноров (Яценков, Луговской, 27:42, бол.), 1:4 Бикмуллин (Гарифулин, Угольников, 39:03), 2:4 Мурзин (Калинин, Дьяков, 48:03)

(4+2 К.Ш.) Анаркулов (Енюшин, 18:58-58:42); Борисенков-Гарифулин (А)-Хайруллин, Чурляев (К)-Иванов (2); Бобиков-Нестеров-Мурзин, Дьяков(А)-Калинин; Угольников-Кальной-Бикмуллин, Корчемкин-Алексеев; Макаров-Репин (2)-Воеводин, Пузатов-Федотов.

(4) Кочетков (2); Владимиров-Бусаров (А)-Думбадзе(А), Сухих-Канарский (К); Зотов-Луговской-Никоноров, Яценков-Томкин; Тарасов-Грибанов-Ямкин, Семичастнов (2)-Пангелов-Юлдашев; Мнихович-Тарасов-Шубин, Белохвостиков-Филин.

57:56

Конференция после матча «Ариада-НХ» - «Дизель»



Главный тренер ХК «Дизель» Лопушанский С.:

Впереди снова большая пауза и 18 января наша дружина отправится по маршруту Челябинск-Орск-Тюмень-Курган.Голы:«Ариада-НХ»:«Дизель»:Тайм-аут «Ариада-НХ»:

Площадка поменьше стандартных, лёд быстрый жесткий, пришлось перестроиться. Повезло нам, что забили быстрые голы, ну потом уже сыграли на результат.

Главный тренер ХК «Ариада-НХ» Агеев А.:

Я согласен, получилась хорошая игра быстрая, достаточно жесткая, мужская. Да, пропустили два быстрых гола, перехлестнули молодую команду эмоции, неправильные смены, нарушение численного состава. Соперник получил фору, которую мы не смогли отыграть. К ребятам претензий нет, до последней секунды сражались, показали волю к победе.

Предстоящие встречи

19 января 2017 года«Челмет»-«Ариада-НХ»21 января 2017 года«Южный Урал» - «Ариада-НХ»