В новом 2017 году «Ариада-НХ» пропускала первый матч от 9 января. Но это все потому, что саратовский «Кристалл» снялся с соревнований. Волжане получили в копилку три очка, но без учета шайб – как и полагается по регламенту. Пауза выдалась значительной в игровом плане, однако, видимо для ребят, она немного оказалась не к месту. 11 января на ледовой арене в Волжске был зафиксирован проигрыш.
Александр Агеев избавился от приставки «и.о.» и был назначен главным тренером нижнекамского фарм- клуба. Помогать ему с нового года был приглашен Маслюков Константин (выступал за «Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Ижсталь»), работавший до этого в «Ижстали». Но дебют в новых должностях для обоих специалистов был омрачен, к сожалению.
«Дизель», приехавший из закрытого города Сарова с поражением, повторять подобное в Волжске не планировал однозначно. Да и в принципе, всегда любая команда настраивается на победу – иначе зачем вообще что-либо делать. Отдохнувшая «Ариада-НХ» в этом плане выглядела более перспективно.
Однако пропущенная шайба на старте периода, а потом два быстрых гола, фактически уже решили исход поединка. Волжане уходили на первый перерыв при счете «0:3». Во втором отрезке хозяева проявили себя очень хорошо, в несколько раз перебросали соперника, но в первом же меньшинстве менее чем за сорок секунд не смогли оставить ворота в неприкосновенности. Позднее, действиями Бикмуллина удалось отыграть лишь одну шайбу.
Игра приобрела достаточно хороший характер в дальнейшем, но счет был такой, что угрожать вратарю гостей нужно ежесекундно. «Дизель» этого не позволял. Мурзин сокращает отрыв, и, в принципе, все становится не так критично – впереди достаточно игрового времени. Однако ни шестой полевой, ни огромное желание ребят не исправили ситуацию.
Впереди снова большая пауза и 18 января наша дружина отправится по маршруту Челябинск-Орск-Тюмень-Курган.
Площадка поменьше стандартных, лёд быстрый жесткий, пришлось перестроиться. Повезло нам, что забили быстрые голы, ну потом уже сыграли на результат.
Главный тренер ХК «Ариада-НХ» Агеев А.:
Я согласен, получилась хорошая игра быстрая, достаточно жесткая, мужская. Да, пропустили два быстрых гола, перехлестнули молодую команду эмоции, неправильные смены, нарушение численного состава. Соперник получил фору, которую мы не смогли отыграть. К ребятам претензий нет, до последней секунды сражались, показали волю к победе.