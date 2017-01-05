|
№
пп
|
Муниципальное
образование
|
Кол-во
|
местонахождение
|
1
|
г.Йошкар –Ола
|
1
|
р. М. Кокшага, стадион «Динамо»
|
2
|
г.Волжск
|
1
|
р. Волга, возле АСГ
|
3
|
г.Козьмодемъянск
|
1
|
р. Волга, напротив ул. Осипенко
|
4
|
Волжский район
|
5
|
оз. Яльчик Эмековское с.п., оз. Куруктурское Помарское с.п., д.Петъял Купель Свято-Гурьевская церковь, с. Сотнур Купель Свято-Троицкая церковь, пос. Кичиер, оз.Кичиер
|
5
|
Звениговский район
|
3
|
с. Кокшайск - р. Волга; г. Звенигово- р. Волга, п. Красногорский-оз. Кожласолинское
|
6
|
Горномарийский район
|
2
|
с. Троицкий Посад- устье р. Юнга,
п. Озерки р.Волга
|
7
|
Килемарский район
|
1
|
п. Килемары-р.Килемарка
|
8
|
Куженерский район
|
2
|
п. Куженер-р. Немда, с. Юледур-пруд
|
9
|
Медведевский район
|
5
|
с. Ежово-пруд; с. Кузнецово-пруд; п. Сурок- оз.Сурковское; д.Корта-родник, д.Юж-Спарово – р. Южовка
|
10
|
Маритурекский район
|
7
|
п. Мари-Турек-купель. п.Нартас-родник, п.Лесной-купель, д.Письменер-река Буй, д.Ивская Вершина – купель, п.Мариец-купель, д.Снигирева-святой источник
|
11
|
Моркинский район
|
3
|
п. Морки (оз. Больничное); п.Морки купальня источника целителя Пантелеймона, с.Арино купальня
|
12
|
Новоторъяльский район
|
2
|
д.Бахтино-источник, д.Токтасола-источник
|
13
|
Оршанский район
|
4
|
п. Оршанка-пруд; с. Упша-родник;
с. Тобашино-оз. Зрыв; п.Шулка-пруд, д.Б.Орша родник
|
14
|
Параньгинский район
|
0
|
Мест на водных объектах нет
|
15
|
Сернурский район
|
3
|
д. Йошкар-Памаш –родник, д. Большие Ключи-пруд, д.Часовня-родник
|
16
|
Советский район
|
1
|
местечко Шабаши-родник
|
17
|
Юринский район
|
1
|
п. Юрино - р. Волга (замок Шереметева)