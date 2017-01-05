• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосредственно со льда;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• подъезжать к купели на автотранспорте;

• находиться рядом с прорубью группе более 20 человек;

• купание группой более 3 человек.

№ пп Муниципальное образование Кол-во местонахождение 1 г.Йошкар –Ола 1 р. М. Кокшага, стадион «Динамо» 2 г.Волжск 1 р. Волга, возле АСГ 3 г.Козьмодемъянск 1 р. Волга, напротив ул. Осипенко 4 Волжский район 5 оз. Яльчик Эмековское с.п., оз. Куруктурское Помарское с.п., д.Петъял Купель Свято-Гурьевская церковь, с. Сотнур Купель Свято-Троицкая церковь, пос. Кичиер, оз.Кичиер 5 Звениговский район 3 с. Кокшайск - р. Волга; г. Звенигово- р. Волга, п. Красногорский-оз. Кожласолинское 6 Горномарийский район 2 с. Троицкий Посад- устье р. Юнга, п. Озерки р.Волга 7 Килемарский район 1 п. Килемары-р.Килемарка 8 Куженерский район 2 п. Куженер-р. Немда, с. Юледур-пруд 9 Медведевский район 5 с. Ежово-пруд; с. Кузнецово-пруд; п. Сурок- оз.Сурковское; д.Корта-родник, д.Юж-Спарово – р. Южовка 10 Маритурекский район 7 п. Мари-Турек-купель. п.Нартас-родник, п.Лесной-купель, д.Письменер-река Буй, д.Ивская Вершина – купель, п.Мариец-купель, д.Снигирева-святой источник 11 Моркинский район 3 п. Морки (оз. Больничное); п.Морки купальня источника целителя Пантелеймона, с.Арино купальня 12 Новоторъяльский район 2 д.Бахтино-источник, д.Токтасола-источник 13 Оршанский район 4 п. Оршанка-пруд; с. Упша-родник; с. Тобашино-оз. Зрыв; п.Шулка-пруд, д.Б.Орша родник 14 Параньгинский район 0 Мест на водных объектах нет 15 Сернурский район 3 д. Йошкар-Памаш –родник, д. Большие Ключи-пруд, д.Часовня-родник 16 Советский район 1 местечко Шабаши-родник 17 Юринский район 1 п. Юрино - р. Волга (замок Шереметева)

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног.

• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

• не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

• если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь.

• после купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

В ночь с 18 на 19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Безопасность населения на водных объектах республики в период проведения традиционных крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей и государственных инспекторов по маломерным судам. Кроме того, в местах сбора купающихся для оказания медицинской помощи будут дежурить медики, а для поддержания общественного порядка – сотрудники полиции.В этом году в Марий Эл будет благоустроено 42 места для купаний (27 – на водных объектах, 15 – на источниках).Местом купаний в столице Республики Марий Эл традиционно будет р. Малая Кокшага возле стадиона «Динамо», но также можно будет окунуться в купели на источнике в п. Корта. В г. Волжске искупаться можно будет на р. Волга около Волжской аварийно-спасательной группы, в г. Звенигово – на заливе р. Волга, в г. Козьмодемьянске – на р. Волга, напротив ул. Осипенко, а в п. Юрино – на р. Волга, в районе замка Шереметева.Прогнозируется, что в крещенскую ночь и в день праздника места для купаний посетят около 5 тысяч человек.Во избежание несчастных случаев не рекомендуется или запрещается:Рекомендуется соблюдать следующие правила: