МВД по Республике Марий Эл напоминает о необходимости своевременной оплаты административных штрафов.За 2016 год должностными лицами территориальных ОВД республики рассмотрено 16623 административных протокола, по которым наложены административные штрафы на общую сумму 9778,1 тыс. рублей, из них взыскано 6942,8 тыс. рублей, процент взыскания административных штрафов составляет 71%.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (срок вступления в законную силу составляет 10 дней со дня вынесения постановления), либо со дня истечения срока отсрочки либо рассрочки. С учетом материального положения лица, привлекаемого к административной ответственности, уплата штрафа может быть рассрочена на срок до 3 месяцев по решению должностного лица, вынесшего постановление.

За 2016 год к ответственности за неуплату административных штрафов в срок привлечено 3803 правонарушителя, из них 753 - подвергнуты административному аресту, 455 - привлечены к обязательным работам.

Сотрудниками территориальных ОВД республики совместно с сотрудниками районных служб судебных приставов ежеквартально проводятся мероприятия по взысканию административных штрафов с граждан, не уплативших административный штраф в установленный законом срок. В ходе мероприятий по месту жительства проверяются лица, в отношении которых вынесены постановления о наложении административного штрафа, устанавливается имущественное положение должника для возмещения наложенного штрафа. Если выясняется, что должник штраф не уплатил, то сотрудниками в отношении него составляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок», что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.