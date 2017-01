Пятница 13-го числа любого месяца — распространённая примета, по которой в такой день следует быть особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач.

«Два указателя неудачи в конце концов слились, чтобы создать один супернеудачливый день.»

13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошёл ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь уже упомянутого автора книги (англ.)русск. «Пятница, тринадцатое». 13 ноября 1942 года — «Битва в пятницу, 13-го», морское сражение в ходе Битвы за Гуадалканал. Закончилось сокрушительным поражением союзников. 13 июня 1947 года — на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек. 13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек. 13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолёт выполнял рейс № 13. 13 октября 1972 года — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире. 13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму. 13 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, застреленный 7 сентября; убийцы не найдены. 13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа. 13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство.



Периодически различными организациями производятся статистические исследования с целью выяснить, имеет ли мистика пятницы 13 числа отражение в реальности.

Они заключают, что пятница 13-го для некоторых может быть несчастливым днём, и рекомендуют в такие дни оставаться дома.

В медицине рассматривается как одна из фобий и иногда называется параскаведекатриафобия.Термин был предложен американским психотерапевтом Доналдом Доссеем, который составил его из греческих слов παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Доссей рассматривал сам термин как часть своего метода терапии безрассудных страхов.Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю). Как пишет один из специалистов:(англ. «The two unlucky entities ultimately combined to make one super unlucky day.»).В конце 1907 экстравагантный финансист и писатель Томас Лоусон публикует свой роман «Пятница, тринадцатое». И сам Лоусон, и его роман теперь забыты, но в то время произведение было весьма популярно, а заголовок подхвачен прессой. В романе описывались махинации на фондовой бирже и использование при этом страхов некоторых людей перед пятницей и числом 13.Некоторые известные события, произошедшие в пятницу 13-го:Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространённым в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров.В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе семь лет спустя в Париже на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне (англ.)русск.. По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов. Этот сюжет лёг в основу серии исторических романов французского писателя Мориса Дрюона.Изложенная история хорошо известна из романа Дэна Брауна «Код да Винчи», хотя он был далеко не первым, изложившим её в связи с особым отношением у некоторых людей к пятнице 13-го числа. Не были первыми и авторы «Священной загадки», на которую опирался Браун.Во второй половине XX века популяризации термина «Пятница, 13-е» послужила также серия фильмов «Пятница, 13-е», первый из которых был снят в 1980 году.В современном обществе с развитой экономикой проблема пятницы 13 числа из мистической может превратиться во вполне осязаемую экономическую проблему.Люди, в той или иной мере подверженные «параскаведекатриафобии», стараются в такие дни максимально сократить свою активность, что, по некоторым оценкам, только в экономике США приводит к потере 800—900 миллионов долларов в каждый из таких дней.По данным голландских учёных, статистически такие дни, наоборот, безопаснее. Это можно объяснить тем, что неподверженные фобии люди их просто не замечают, подверженные же стараются действовать как можно более аккуратно.С другой стороны, британские учёные на основе анализа дорожных происшествий на одном из шоссе в Англии, приходят к иному выводу. Из работы следует, что число происшествий статистически растёт.