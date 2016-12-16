12/01/2017

В 2016 году в ряды Вооруженных сил было призвано около 2 тыс жителей Марий Эл







Открывая встречу с журналистами, он подчеркнул, что «призыв граждан на военную службу — это важная государственная задача, в выполнении которой так или иначе участвуют федеральные органы исполнительной власти, все органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления».



В связи с этим, как пояснил генерал-полковник Василий Тонкошкуров, итоги прошедшего призыва «подводятся в расширенном формате с участием представителей субъектов Российской Федерации и военными комиссарами».



Представители СМИ были проинформированы о том, что всего осенью было призвано и направлено на комплектование войск 152 тыс. граждан. Задание на призыв, установленное Указом Президента России, выполнено в полном объеме.

В Минобороны России состоялась пресс-конференция начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Василия Тонкошкурова, посвященная итогам завершившейся осенней призывной кампании 2016 года.Открывая встречу с журналистами, он подчеркнул, что «призыв граждан на военную службу — это важная государственная задача, в выполнении которой так или иначе участвуют федеральные органы исполнительной власти, все органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления».В связи с этим, как пояснил генерал-полковник Василий Тонкошкуров, итоги прошедшего призыва «подводятся в расширенном формате с участием представителей субъектов Российской Федерации и военными комиссарами».Представители СМИ были проинформированы о том, что всего осенью было призвано и направлено на комплектование войск 152 тыс. граждан. Задание на призыв, установленное Указом Президента России, выполнено в полном объеме. Одно из лидирующих мест по призыву занимает Марий Эл.



Одновременно с призывом на военную службу, в соответствии с Конституцией, граждане направлялись для прохождения альтернативной гражданской службы. Осенью текущего года таких было 352 человека — это лишь 0,2 процента от общего числа тех, кто призван на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить её по призыву.



Для прохождения альтернативной гражданской службы граждане в основном направлялись в медицинские организации, бюджетные учреждения стационарного социального обслуживания и учреждения федеральной почтовой связи.



Василий Тонкошкуров особо отметил высокий уровень организации призывной кампании в таких субъектах Российской Федерации, как республики Башкортостан и Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский, Хабаровский и Ставропольский края, Амурская, Кировская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Ростовская, Тульская и Белгородская области.





Доставка к местам прохождения службы молодого пополнения и младших специалистов осуществлялась различными видами транспорта, в том числе воинскими эшелонами (перевезено 17,2 тыс. человек), самолетами военно-транспортной авиации (27 рейсами доставлено 5 тыс. человек), воздушными судами гражданской авиации (248 рейсами перевезено 9,5 тыс. человек), а также железнодорожным и автомобильным транспортом.



Как подчеркнул Василий Тонкошкуров, в ходе прошедшей призывной кампании для военнослужащих, следующих в составе воинских эшелонов, впервые было организовано питание с использованием вагонов-ресторанов.



Всего в период призывной кампании работало около 3 тыс. призывных комиссий, в их работе приняло участие более 1,8 тыс. представителей общественных организаций, присутствовало при вынесении решений в отношении их сыновей более 9,5 тыс. родителей, медицинское освидетельствование новобранцев проводило более 13 тыс. врачей-специалистов.



Василий Тонкошкуров обратил внимание участников пресс-конференции на тот примечательный факт, что по сравнению с 2012 годом число призывников, признанных по состоянию здоровья годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями, выросло более чем на 8 процентов и в настоящее время составляет 78,3 процента.



В этом плане в лучшую сторону была отмечена работа руководителей Ставропольского края, Липецкой и Пензенской областей, в которых годность граждан к военной службе составляет более 81 процента.



Отдельно остановился Василий Тонкошкуров на вопросах, связанных с комплектованием научных рот.



На сегодняшний день в Вооруженных Силах создано и успешно функционирует 12 научных рот, в которых проходят службу 649 военнослужащих. В ходе подготовки и проведения осенней призывной кампании для них было отобрано 459 человек. После прохождения всех мероприятий, связанных с призывом, в роты было направлено 293 человека из 48 вузов, что позволило обеспечить их полную укомплектованность.





Было отмечено, что после прохождения службы в научных ротах заключили контракт с Минобороны и получили первое офицерское звание «лейтенант» 206 человек, 76 человек продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.



Военнослужащие научных рот приняли участие в более чем 300 научно-исследовательских и 11 опытно-конструкторских работах, ими получено 64 патента на изобретения и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения.



Основные тезисы выступления начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Василия Тонкошкурова. Одновременно с призывом на военную службу, в соответствии с Конституцией, граждане направлялись для прохождения альтернативной гражданской службы. Осенью текущего года таких было 352 человека — это лишь 0,2 процента от общего числа тех, кто призван на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить её по призыву.Для прохождения альтернативной гражданской службы граждане в основном направлялись в медицинские организации, бюджетные учреждения стационарного социального обслуживания и учреждения федеральной почтовой связи.Василий Тонкошкуров особо отметил высокий уровень организации призывной кампании в таких субъектах Российской Федерации, как республики Башкортостан и Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский, Хабаровский и Ставропольский края, Амурская, Кировская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Ростовская, Тульская и Белгородская области.Доставка к местам прохождения службы молодого пополнения и младших специалистов осуществлялась различными видами транспорта, в том числе воинскими эшелонами (перевезено 17,2 тыс. человек), самолетами военно-транспортной авиации (27 рейсами доставлено 5 тыс. человек), воздушными судами гражданской авиации (248 рейсами перевезено 9,5 тыс. человек), а также железнодорожным и автомобильным транспортом.Как подчеркнул Василий Тонкошкуров, в ходе прошедшей призывной кампании для военнослужащих, следующих в составе воинских эшелонов, впервые было организовано питание с использованием вагонов-ресторанов.Всего в период призывной кампании работало около 3 тыс. призывных комиссий, в их работе приняло участие более 1,8 тыс. представителей общественных организаций, присутствовало при вынесении решений в отношении их сыновей более 9,5 тыс. родителей, медицинское освидетельствование новобранцев проводило более 13 тыс. врачей-специалистов.Василий Тонкошкуров обратил внимание участников пресс-конференции на тот примечательный факт, что по сравнению с 2012 годом число призывников, признанных по состоянию здоровья годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями, выросло более чем на 8 процентов и в настоящее время составляет 78,3 процента.В этом плане в лучшую сторону была отмечена работа руководителей Ставропольского края, Липецкой и Пензенской областей, в которых годность граждан к военной службе составляет более 81 процента.Отдельно остановился Василий Тонкошкуров на вопросах, связанных с комплектованием научных рот.На сегодняшний день в Вооруженных Силах создано и успешно функционирует 12 научных рот, в которых проходят службу 649 военнослужащих. В ходе подготовки и проведения осенней призывной кампании для них было отобрано 459 человек. После прохождения всех мероприятий, связанных с призывом, в роты было направлено 293 человека из 48 вузов, что позволило обеспечить их полную укомплектованность.Было отмечено, что после прохождения службы в научных ротах заключили контракт с Минобороны и получили первое офицерское звание «лейтенант» 206 человек, 76 человек продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.Военнослужащие научных рот приняли участие в более чем 300 научно-исследовательских и 11 опытно-конструкторских работах, ими получено 64 патента на изобретения и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения.Основные тезисы выступления начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

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