На достаточно высоком уровне – более 90% – организовано питание в районах республики. Более низкие показатели по-прежнему остаются в городах Волжске, Козьмодемьянске и Йошкар-Оле: от 75,9 % до 84,3%.



В последние годы продолжается модернизация школьных программ, растут физические и умственные нагрузки на учеников. Порой дети проводят в школах по 6-12 часов, поэтому правильно организованное питание школьников является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию ребенка.Неправильное, нерациональное питание приводит к целому букету заболеваний, в том числе таких, которые в былые времена считались взрослыми: язвенная болезнь желудка, диабет, гастриты, дуодениты.В связи с актуальностью проблемы горячего питания в общеобразовательных учреждениях уделяется внимание поиску путей по его рационализации. Надо отметить, что в республике проводится целенаправленная работа по повышению качества организации питания в образовательных учреждениях, при этом основным направлением деятельности является увеличение количества детей, получающих горячие завтраки и обеды в школьных столовых, улучшение качества питания, соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и реализации блюд и улучшение материально-технической оснащенности школьных столовых.В настоящее время охват горячим питанием школьников составляет 88,2%. Всеми формами питания охвачено 98 %школьников.Калорийность школьных завтраков выполняется в среднем для детей среднего школьного возраста на 103%, младшего – на 115 %.

За 2016 года Управлением проведено 128 плановых и 1 внеплановая проверка в отношении общеобразовательных школ. Практически во всех учреждениях были выявлены нарушения в части организации горячего питания.

Основные нарушения, выявленные при организации питания в общеобразовательных учреждениях в 2016 году:неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;нарушение качества проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;нарушение условий хранения продуктов, установленных производителями;нарушение технологии приготовления готовых блюд;нарушение условий хранения суточных проб на пищеблоке;нарушение режима мытья посуды и инвентаря;нарушение ведения документации на пищеблоке в соответствии с установленной формой;нарушение сотрудниками пищеблоков правил личной гигиены;нарушение установленной периодичности прохождения гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками пищеблоков;несоответствие фактических рационов питания утвержденному меню;снижение калорийности обедов;снижение содержания витамина «С» в витаминизированных блюдах;отпуск неполновесных блюд;завышение цен при реализации кулинарной продукции;нарушение требований Технического регламента к маркировке пищевых продуктов – отсутствие информации о сроках годности, условиях хранения.Должностные лица и граждане, допустившие нарушения требований санитарного законодательства в части организации питания, законодательства в сфере защиты прав потребителей, законодательства в сфере технического регулирования привлечены к административной ответственности в виде штрафов.