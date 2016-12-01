При этом, отмечается рост количества заболевших по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Килемарском с 1 до 6 случаев, в Волжском районе с 1 до 7 случаев, г. Волжске с 20 до 31 случаев, в г. Йошкар-Оле с 35 до 48 случаев.

В целях своевременного выявления ВИЧ-инфекции в Республике Марий Эл в 2016 году обследовано 96403 человека.Зарегистрировано 128 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции против 99 случаев за 2015 год, показатель заболеваемости составил 18,6 на 100 тысяч населения (за 2015 г. – 14,4). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 2016 году во всех районах, кроме Моркинского и Юринского районов.По 3 случая зарегистрированы в Мари-Турекском, Сернурском и Советском районах, 4 случая − в Куженерском районе; 5 случаев зарегистрировано в Звениговском районе; по 6 случаев – в Килемарском и Новоторъяльском районах; по 7 случаев – в Волжском и Медведевском районах; по 1 случаю – в Оршанском, Параньгинском районах и г. Козьмодемьянск; 2 случая в Горномарийском районе.Наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения по сравнению с республиканскими регистрируются в г. Волжск (56,7), Килемарском (48,0), Новоторъяльском (38,9), Волжском (31,6) и Куженерском (29,8) районах.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории нашего региона состоит на диспансерном учете 1377 ВИЧ-инфицированных, из них 12 детей. В текущем год прошли диспансерное обследование 1236 ВИЧ-инфицированных – все обследованы на иммунный статус, вирусную нагрузку и туберкулез.

По результатам обследования назначается или корректируется противовирусное лечение. В 2016 году в республике получили лечение 732 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 57 и против туберкулеза.В 2016 году диагноз ВИЧ-инфекции подтвердился у 2-х детей. В настоящее время с неокончательным диагнозом наблюдаются 61 ребенок, рожденный от ВИЧ-инфицированных женщин.Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл отслеживается ситуация по обследованию иностранных граждан на наличие инфекционных заболеваний.В 2016 году обследовано 1030 иностранных граждан. Выявлен 1 ВИЧ-инфицированный, который покинул пределы Российской Федерации.